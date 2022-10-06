Стало відомо, коли Рада повернеться до скандальних законопроєктів про столицю

У провладній фракції прокоментували долю розділення повноважень мера Києва і очільника КМДА

Верховна Рада ймовірно після завершення війни повернеться до розгляду резонансних законопроєктів про столицю, які зокрема мають на меті розділити повноваження Київського міського голови та очільника КМДА. Нагадаємо, ці дві посади наразі займає Віталій Кличко.

Про це в інтерв`ю "Телеграфу" розповів нардеп з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін, коментуючи долю відповідних законодавчих ініціатив.

"На моє переконання насправді, якби до активізації військових дій 24 лютого рішення були ухвалені (маю на увазі Закон про столицю), то було б простіше й було б чітко розмежовано, хто займається господарськими питаннями, а хто виконує державну функцію по безпеці й обороні. По суті, воно потім так і сталося, коли був призначений голова військової адміністрації. Але тим не менш. За цю каденцію парламенту у нас були дві чи три спроби повертатися до розгляду цих законопроєктів. Постійно замість діалогу по суті у нас це перетворюється на баталії в політичній площині, гасла і начебто протистояння Києва й центральної влади та подібних речей. Зараз проєкти рішень відкладені", — зазначає парламентар.

На його думку, "політичні протистояння зараз не на часі", а "говорити про такі суспільно-політично чутливі законопроєкти не дуже правильно, бо, на превеликий жаль, вони про політику, а не про суть".

"Замість об’єднання вносять розкол у суспільство і владу. Буде мирний час, сподіваюсь, всім сторонам протистояння вистачить здорового глузду сісти нормально за стіл переговорів і все ж таки нарешті позбавити Київ того архаїчного регулювання, яке існує", — каже Безгін.

Нардеп також додав: якщо спиратися на питання євроінтеграції, "то однозначно європейськими партнерами чинне регулювання столиці буде визнано таким, що не відповідає Європейській хартії та підходам Євросоюзу".

"Відтак рано чи пізно ми до цього питання повернемося", — підсумовує народний обранець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Офіс президента нібито визначився з кандидатом на пост глави Київської міської державної адміністрації замість Віталія Кличка. Ним начебто повинен стати нинішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Також "Телеграф" писав про те, що в Офісі президента активно підшукують заміну Кличко через його конфлікт з президентом Володимиром Зеленським. З моменту обрання на пост президента політсила Зеленського кілька разів ініціювала зміни до Закону про столицю, аби розділити повноваження мера міста та глави КМДА.