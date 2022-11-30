Миссия — пережить блекаут: как коворкинги, заправки и магазины стали для украинцев собственными "Пунктами несокрушимости"

Украинские компании делятся светом и интернет-доступом

Длительные отключения электроэнергии создают неудобства, ведь вынуждают на время отказаться от базовых потребностей. Многих людей последствия российских атак лишают возможности работать. Все потому, что от электроснабжения зависит также работа оборудования мобильной связи и интернета.

На помощь украинцам, как это часто бывает, пришли предприниматели. Их точки продаж и офисы стали одним из немногих источников электроэнергии и интернета. Тотальные отключения света привели к популярности коворкингов (временных рабочих мест), которые обеспечивают клиентам бесперебойный доступ к питанию благодаря электрогенераторам. Сегодня "Телеграф" расскажет о том, где украинцы находят спасение, когда в доме нет электроэнергии.

Зарядить гаджет и получить доступ в интернет

Во время тотального обесточивания важной потребностью стало зарядить девайсы и найти место, где ловит мобильная связь и интернет. Как рассказывал "Телеграф", государство начало разворачивать Пункты несокрушимости, куда украинцы смогут приходить в случае длительного отключения света и получать все необходимое. На специальном сайте разместили достаточно удобную карту таких мест.

Но бывает, что по определенным причинам добраться до "Пункта несокрушимости" не удается. В этом случае свою помощь предлагают точки сети Rozetka. Совладелец интернет-магазина Владислав Чечеткин рассказывает, что более 100 магазинов уже оборудованы генераторами и старлинками, а компания делает все возможное, чтобы работа не останавливалась.

"Сегодня Rozetka что-то гораздо больше, чем магазины. Это пункты обогрева, взаимоподдержки, зарядки гаджетов, место, откуда можно позвонить близким и сделать донат на ВСУ", — написал Владислав в сети.

Настоящими фанатами украинцы стали для компании по логистике "Новая Почта". В сети люди распространяются посты с благодарностью за помощь в сложных ситуациях. Теперь это не только доставка будущего, но и пункты несокрушимости в отделениях.

Почти все отделения в больших населенных пунктах оборудованы генераторами и запасом топлива на пять дней. В отделениях, еще не оснащенных дополнительным источником энергии, при отключении света возможна только выдача посылок. Почтоматы компании работают автономно на специальных батареях, поэтому не нуждаются в электроэнергии.

Бесплатно зарядить телефоны также можно в сетях "Эпицентр" и "Новая Линия". Зарядные станции уже установлены в Киеве и в Броварах. В Эпицентре обещают в ближайшее время установить их и в других городах страны.

Место для работы

Вариантов для "дистанционных" работников тоже немало. Одним из таких являются автозаправочные станции, которые снабдили себя дизельными генераторами на случай отключений. В сети OKKO уже шутливо назвали собственные кафе "ОККОворкинг".

Приглашают поработать, подзарядить телефон или просто согреться в WOG и KLO. "Наш свет – твой свет. Наш интернет – твой интернет. Наш кофе – твой кофе", – написали в Facebook KLO.

Спасательным кругом для людей, работающих дистанционно, стали кафе и рестораны. Когда дома нет света и интернета, они с ноутбуками массово мигрируют в ближайшие кафе. Теперь у украинцев есть несколько таких "офисов" в своем районе.

Владелец кофейни Black Gold Coffee Владимир в комментарии LIGA.net рассказал, что его заведению повезло – свет почти не отключают. Каждый день работать в кафе приходят несколько человек. Для них предприниматель даже раздает мобильный Wi-Fi. Такой подход взаимовыгоден: у людей есть возможность работать, а заведения получают новых постоянных клиентов, наращивают доходы и сохраняют рабочие места. Именно поэтому генераторы и зарядные станции могут стать хорошей инвестицией для ресторанов.

Чтобы упростить поиск заведений с автономным питанием, проект "ЛУН город" создал соответствующую интерактивную карту. Через несколько дней анкеты заполнили владельцы около ста кафе. Сделать это может любое заведение, работающее при выключении электричества, по этой ссылке.

Некоторые работники предпочитают специальные автономные офисы. Сеть коворкингов BeeWorking, например, оборудовала свои заведения генераторами и терминалами Starlink.

Основатель сети BeeWorking Илья Безручко признается, что на локациях наблюдается ажиотаж, занимают даже комнаты, которые обычно были для переговоров. Причем часто места планируют заранее бронировать, чтобы избежать перерывов в работе.

Основатель сети коворкингов Creative States Илья Кенигштейн написал в Facebook, что компания принимает сотни запросов в день. Из-за стабилизационных и экстренных отключений электричества компания изменила приоритет по проведению ивентов на обеспечение большего количества индивидуальных рабочих мест.

Бизнес помогает решать не только актуальные затруднения, но и готовится к большим. Так коворкинги уже закупают для своих клиентов одеяла, кариматы, обогреватели, павербанки и даже йодид калия. Там готовятся, что в самом худшем варианте могут стать домом для своих резидентов.