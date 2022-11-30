Місія - пережити блекаут: як коворкінги, заправки та магазини стали для українців власними “Пунктами незламності”

Українські компанії діляться світлом та доступом до інтернету

Тривалі відключення електроенергії створюють незручності, адже змушують на час відмовитися від базових потреб. Багатьох людей наслідки російських атак позбавляють можливості працювати. Все тому, що від електропостачання також залежить робота обладнання мобільного зв'язку та інтернету.

На допомогу українцям, як це часто буває, прийшли підприємці. Їхні точки продажу та офіси стали одним з небагатьох джерел електроенергії та інтернету. Тотальні відключення світла заразом призвели до популярності коворкінгів (тимчасових робочих місць), які забезпечують клієнтам безперебійний доступ до живлення завдяки електрогенераторам. Сьогодні "Телеграф" розповість про те, де українці знаходять порятунок коли в оселі немає електроенергії.

Зарядити гаджет та отримати доступ до інтернету

Під час тотального знеструмлення, важливою потребою стало зарядити девайси та віднайти місце, де ловить мобільний зв'язок та інтернет. Як розповідав "Телеграф", держава почала розгортати Пункти незламності, куди українці зможуть приходити у разі тривалого вимкнення світла та отримувати все необхідне. На спеціальному сайті розмістили досить зручну мапу таких місць.

Та буває, що з певних причин дістатися "Пункту незламності" не вдається. В такому разі свою допомогу пропонують точки мережі Rozetka. Співвласник інтернет-магазину Владислав Чечоткін розповідає, що понад 100 магазинів вже обладнані генераторами та старлінками, а компанія робить все можливе, щоб робота не зупинялася.

"Сьогодні Rozetka щось значно більше, ніж магазини. Це пункти обігріву, взаємопідтримки, зарядки гаджетів, місце, звідки можна подзвонити близьким і зробити донат на ЗСУ", — написав Владислав у мережі.

Справжніми фанатами українці стали для компанії з логістики "Нова Пошта". У мережі люди ширять пости з подякою за допомогу в складних ситуаціях. Тепер це не тільки доставка майбутнього, а й пункти незламності у відділеннях.

Майже усі відділення у великих населених пунктах обладнані генераторами та мають запас палива на п’ять днів. У відділеннях, які ще не оснащені додатковим джерелом енергії, під час відключення світла можлива тільки видача посилок. Поштомати компанії працюють автономно на спеціальних батареях, тому не потребують електроенергії.

Безкоштовно зарядити телефони також пропонують у мережах "Епіцентр" та "Нова Лінія". Зарядні станції вже встановлені у Києві та Броварах. В Епіцентрі обіцяють найближчим часом встановити їх і в інших містах країни.

Місце для роботи

Варіантів для "дистанційних" працівників теж чимало. Одним з таких є автозаправні станції, які забезпечили себе дизельними генераторами на випадок відключень. У мережі OKKO уже жартівливо назвали власні кафе "ОККОворкінг".

Запрошують попрацювати, підзарядити телефон чи просто зігрітися також у WOG та KLO. "Наше світло – твоє світло. Наш інтернет – твій інтернет. Наша кава – твоя кава", – написали у Facebook KLO.

Рятівним колом для людей, що працюють дистанційно, стали кав’ярні та ресторани. Коли вдома немає світла та інтернету, вони з ноутбуками масово мігрують до найближчих кафе. Тепер українці мають кілька таких "офісів" у своєму районі.

Власник кав’ярні Black Gold Coffee Володимир у коментарі виданню LIGA.net розповів, що його закладу пощастило – світло майже не відключають. Щодня працювати в кафе приходять кілька людей. Для них підприємець навіть роздає мобільний Wi-Fi. Такий підхід взаємовигідний: люди мають можливість працювати, а заклади отримують нових постійних клієнтів, нарощують прибутки та зберігають робочі місця. Саме тому генератори та зарядні станції можуть стати непоганою інвестицією для ресторанів.

Щоб спростити пошук закладів з автономним живленням, проєкт "ЛУН місто" створив відповідну інтерактивну мапу. За кілька днів анкети заповнили власники близько ста кафе. Зробити це може будь-який заклад, який працює під час вимкнень електрики, за цим посиланням.

Деякі працівники надають перевагу спеціальним автономним офісам. Мережа коворкінгів BeeWorking, наприклад, обладнала свої заклади генераторами та терміналами Starlink.

Засновник мережі BeeWorking Ілля Безручко зізнається, що на локаціях спостерігається ажіотаж, займають навіть ті кімнати, які зазвичай були для переговорів. Причому часто місця планують бронювати заздалегідь, щоб уникнути перерв в роботі.

Засновник мережі коворкінгів Creative States Ілля Кенігштейн написав у Facebook, що компанія приймає сотні запитів на день. Через стабілізаційні та екстрені відключення електрики, компанія змінила пріоритет з проведення івентів на забезпечення більшої кількості індивідуальних робочих місць.

Бізнес допомагає вирішувати не тільки актуальні труднощі, але й готується до більших. Так коворкінги вже закупляють для своїх клієнтів ковдри, каримати, обігрівачі, павербанки та навіть йодид калію. Там готуються, що у найгіршому варіанті можуть стати домом для своїх резидентів.