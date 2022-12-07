Тайвань дасть 1 мільйон доларів на закупівлю генераторів для Києва

Завдяки допомозі тайванців потенційно ще 400 "пунктів незламності" матимуть світло

Китайська Республіка (Тайвань) направить 1 мільйон доларів США на закупівлю дизельних генераторів задля забезпечення "пунктів незламності" в Києві.

Про це сьогодні повідомило міністерство закордонних справ Тайваню. Як уточнюється, відповідний меморандум підписав очільник МЗС країни Джозеф Ву.

"Глава МЗС Джозеф Ву підписав меморандум про взаєморозуміння щодо допомоги столиці України Києву в придбанні дизельних електрогенераторів за сприяння пожертви Міністерства закордонних справ у розмірі 1 мільйона доларів США, щоб 3 мільйони жителів міста зігрівали цю зиму завдяки #LoveFromTaiwan", — повідомили у зовнішньополітичному відомстві Тайваню.

Зазначається, що від української столиці підписи в документі поставили мер Києва Віталій Кличко та генеральний директор благодійного фонду "Дарничани" Григорій Маленко.

"Тайвань, як і Україна, знаходиться на передовій битви проти авторитарного експансіонізму, і ми раді допомогти українцям у боротьбі за свободу", — йдеться в повідомленні тайванського МЗС.

Хорошу новину у себе в "Фейсбуці" вже прокоментував і глава БФ "Дарничани".

"Останні 9 місяців доводять, що найкращий спосіб протистояти диктаторам — єднання вільних народів. На іншому кінці світу хоробрий народ Китайської Республіки так само як і ми — протистоїть намаганням затягти себе до авторитаризму та несвободи. Острів Тайвань та його народ у світі — такий саме символ боротьби за свободу, як і Україна. І особливо приємно, що зараз, коли Україні важко, наші друзі з Тайваню готові допомогти нам пережити важку зиму, яку намагаються влаштувати українцям росіяни", — зазначив Маленко.

За його оцінками, додаткова закупівля генераторів потенційно зможе забезпечити світлом ще 400 "пунктів незламності", які розгортаються в усіх районах столиці.

"Це неоціненна технологічна допомога від однієї з провідних економік світу!", — підкреслив гендиректор фонду.

Нагадаємо, нещодавно у журналістському розслідуванні повідомлялось, чому "пункти незламності" — не нова ідея, а просто гучна назва традиційних пунктів обігріву, які в Україні відкривали щозими. Але зараз "під ідею Банкової" місцева влада змушена витрачати великі кошти з місцевих бюджетів.

Також "Телеграф" писав, чому між Офісом президента та КМДА могла розгорітися нова війна через "пункти незламності" в столиці.