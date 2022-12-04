Більше піару влади, ніж обігріву, - ЗМІ провели розслідування щодо "пунктів незламності"

Щозими в Україні відкривались пункти обігріву, просто тоді для них не вигадували гучної назви

"Пункти незламності" — не нова ідея, а просто гучна назва традиційних пунктів обігріву, які в Україні відкривали щозими. Але зараз "під ідею Банкової" місцева влада змушена витрачати великі кошти з місцевих бюджетів. До того ж реалізація цього проєкту супроводжується нецільовими витратами. Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання "Главком" під назвою "Пункти незламного піару. Що відбувається за кулісами гучної ініціативи президента".

"На перший погляд, ідея дійсно потрібна і актуальна. З одного боку, це – можливість для менш захищених людей, переселенців з окупованих територій, пережити надважку зиму у прийнятних умовах, із розумінням, що у критичний момент є місце, де вони можуть отримати допомогу. Та з іншого, по суті, нічого нового на Банковій не вигадали, щозими в Україні відкривались пункти обігріву, просто тоді для них не вигадали гучної назви. До того ж при реалізації цього проєкту спостерігаються перекоси, які ставлять під сумнів початкові добрі наміри", — йдеться у публікації.

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Як розповів "Главкому" топпосадовець однієї з облдержадміністрацій на Заході країни, все фінансування повісили на місцеві бюджети, бізнес та волонтерів. Жодної спеціальної державної програми під це не передбачається. А за словами заступника мера одного з міст, далеко не всі вимоги Банкової щодо "пунктів незламності" економічно обґрунтовані.

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Також журналісти з’ясували, що Хмельницька ОДА планує витратити майже 80 тис. грн. на рекламу цих пунктів – 49,6 тис. грн. на брошури про них і 28,8 тис. грн. на банери.

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Крім того, багато "пунктів незламності" заплановані там, де вони зовсім не потрібні.

"Важливо розмежовувати поняття піару та турботи за людей. Для чого організовувати пункти незламності у громадах, які за своєю суттю є звичайними селами? Хіба хтось у селі піде до школи грітися? Люди у власних домівках розпалять грубки та котли, які працюють без електроенергії, і переживуть холоди. При цьому на рівні центральної влади стоїть чітке завдання – відкривати "Пункти незламності" у таких громадах", – поскаржився один із заступників міського голови.