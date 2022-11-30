СИЗО, больничная палата и полиция. "Пункты несокрушимости" открывают в самых неожиданных местах

Палатками ГСЧС, школами и кабинетами горсоветов уже никого не удивишь

Украинский бизнес быстро адаптировался к отключению света, предоставляя своим клиентам возможность подзарядиться или поработать. Также воспользоваться благами цивилизации можно в государственных "Пунктах несокрушимости", которые не всегда успевали подготовиться к встречам людей.

Иногда же свои двери открывают неожиданные учреждения, например Лукьяновское СИЗО или обычные отделения полиции.

На чай с печеньем в СИЗО

Киевский следственный изолятор по улице Дегтяревской, 13 открыл свои двери для всех посетителей. Свободно выйти из него может каждый.

Под "Пункт несокрушимости" отдали помещение для приема граждан за пределами режимной территории СИЗО и обустроили его соответствующим образом. Оно работает круглосуточно и бесплатно.

По всей видимости, в комнате СИЗО есть телевизор, питьевая вода, переходники для зарядки смартфонов, генератор, аптечка, даже печенье, чай и кофе.

В соцсетях уже начали шутить по такому неожиданному варианту:

Пожарная станция

Не знаем, пускают ли там спуститься вниз по тросу в стиле "Охотников за привидениями", но в городе Ватутино Черкасской обл. круглосуточно работает "Пункт несокрушимости" в помещении пожарно-спасательной части.

Ватутинский горсовет сообщил в Facebook, что пункт имеет автономное электро- и теплоснабжение, связь, освещение, запас воды и продуктов.

Пункты полицейской поддержки

23 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко пообещал, что все подразделения полиции готовы принимать людей. Граждане могут обратиться в ближайший участок, где можно согреться, перекусить, зарядить телефон и позвонить.

"Люди должны знать: правоохранители рядом", — сказал Клименко.

Такой опцией уже стали пользоваться жители Вышгородского района под Киевом. На странице местной полиции сообщили, что в Киевской области действуют пункты полицейской поддержки и 98 "Пунктов несокрушимости". Также копны разместили трогательные фото, где угощают местных жителей кофе и печеньем.

Пункт полицейской поддержки в Вышгородском районе

Подобные фото публикуют в Обуховском районном управлении полиции:

В Обуховском районе полиция во время блєкаута раздает печенье

А в Фастовское районне управление полиции школьники приходят учить уроки с ноутбуками:

В Ровенской области полицейские отмечают, что к ним можно прийти согреться, однако почему-то на фотографиях все присутствуют в куртках.

Торговый центр

В торговом центре River Mall возле метро "Осокорки" заработал крупнейший "Пункт несокрушимости" в Киеве, сообщает Дарницкая РГА.

Здесь можно погреться, поесть, подзарядить гаджеты и поработать. График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

ТРЦ на левом берегу Киева

ТЦ работает на автономном питании, при переходе на автономное электроснабжение возможно отключение питания на 10-15 мин.

Больницы

Больничная палата – это достаточно неожиданное место, куда можно пойти для того, чтобы зарядить телефон и посидеть в Интернете. К примеру, на Волыни в селе Иваничи местные жители могут прийти в приемное отделение в многопрофильной больнице, передает "Буг".

Больница в Иваничах

Здесь есть тепло, вода, освещение, интернет, питание для мобильных, места отдыха, аптечки, обеспечение мам и детей, а также горячий чай.

Единственный минус – то, что пункт находится в приемном отделении, куда привозят больных пациентов. Так что, если их привезут, то пришедшим в пункт людям придется переждать в коридоре.

Как сообщал "Телеграф", в Збараже работница ЦПАУ не пустила женщину с ребенком, которые хотели согреться и зарядить телефон, в "Пункт несокрушимости".