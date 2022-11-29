Ажиотаж вокруг "генераторов" и запрет российской нефти: вызовет ли это дефицит топлива в Украине

Уже в декабре украинцев может ждать дефицит топлива, рост цен на него и многие другие товары, но может этого и не случится

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре и грядущие санкции могут дать неожиданный эффект на топливном рынке Украине, о чем уже предупреждают эксперты.

Так, по словам владельца сети Prime Дмитрия Леушкина, ситуация на топливном рынке становится напряженной по нескольким причинам:

дизельный кризис в Европе в преддверии вступающего с 5 декабря эмбарго на российскую нефть. Многие продавцы закупают топливо "впрок", вследствие чего его на рынке становится меньше и купить его для Украины куда сложнее;

возникли проблемы с поставкой топлива морем через дунайские речные порты, к тому же, как сообщает профильный сайт enkorr тарифы на перевозку нефти по морю рекордно выросли и будут продолжать расти;

сложная ситуация с логистикой на границе, в частности, снижение цен на топливо в Болгарии вызвало увеличение потока транспорта туда, что вызвало очереди бензовозов на границе.

Все это ухудшается еще по причине чисто внутренней, вызванной ракетными ударами оккупантов по гражданской инфраструктуре, что привело к росту спроса на генераторы для электро-и теплоснабжения.

В целом по словам Дмитрия Леушкина, украинцев ждут непростые 3 недели, после чего кризис пойдет на спад до марта, но в декабре на АЗС могут вернуться очереди, поскольку особых запасов топлива в стране нет. Параллельно, примерно на 2 гривны может вырасти цена на топливо – бензин и дизель.

Дефицита и роста цен может и не быть

Более оптимистичен эксперт по топливного рынку Сергей Куюн, считающий, что ситуация не обязательно выльется в дефицит, хотя спрос на топливо и рост цен на него явно заметен. Причиной тому – использование генераторов для электро- и теплоснабжения.

Как сообщает эксперт, обычно на рынке не бывает роста цен в "мертвый сезон" как сейчас, на деле же рост спроса привел к росту цен на топливо на 0,5-1 гривну за литр. Однако долговременного эффекта от этого эксперт не предвидит, хотя по потреблению топлива генератор примерно равен городскому авто с пробегом в сутки до 100-150 км.

"В долгосрочной перспективе фактор спроса на "генераторы" не должен давить на цены. Все будет зависеть от внешних условий. В настоящее время довольно напряженно ожидание ограничения цены на российскую нефть и эмбарго на ее импорт, вступающего в силу с 5 декабря", — пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Как прогнозирует эксперт, хотя европейцы и нервничают, дефицита на рынке нет, но и свободных объемов тоже. В итоге многое будет зависеть от сочетания факторов. Так, на стороне Украины низкий сезонный спрос в Европе, недавно построенная система поставок нефти, в три раза больший парк бензовозов и рынок, умеющий работать в условиях кризиса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только генератор может обеспечить город электроэнергией, есть и другие альтернативы.