Стало известно о налогах на генераторы для украинцев: сколько придется заплатить при импорте

За импорт генератора придется отдать в виде пошлины не одну тысячу гривен

Ракетные и авиационные удары российских агрессоров по объектам инфраструктуры Украины актуализировал проблему электроснабжения, что многие пытаются решить покупкой генераторов, причем не только приобретая его онлайн, но и отправляясь за ним за границу.

В связи с этим в Государственной таможенной службе Украины разъяснили порядок ввоза генераторов на таможенную территорию Украины, а также суммы пошлин, которые нужно уплатить.

На таможне напомнили, что если вес генератора не превышает 50 кг, в стоимость – 500 евро (18 100 евро по курсу НБУ), а ввозят его на авто, железнодорожным или морским транспортом, никакой пошлины платить не требуется. Если же генератор пересылается по почте, экспресс-доставкой или иным способом, его стоимость не должна превышать 150 евро (5430 гривен) чтобы не подпадать под необходимость оплаты пошлины.

Вместе с тем, моделей генераторов, которые бы стоили меньше 18 тысяч гривен, крайне мало, поэтому вероятнее всего пошлину придется платить большинству покупателей.

Как пишет Государственная таможенная служба Украины, расчет пошлины и НДС осуществляется по формуле – 10% пошлины от стоимости превышающей разрешенный лимит в 500 евро, и 20% НДС от суммы, превышающей 500 евро плюс сумма пошлины.

Так, если стоимость генератора ввозимого на территорию Украины составляет 700 евро, то придется отдать 20 евро пошлины (10% от 200 евро разницы), а НДС будет составлять 44 евро (20% от 200 евро разницы и 20 евро пошлины). Итого 64 евро налогов.

Для генератора стоимостью скажем в 1000 евро эта сумма составит 50 евро (10% от "лишних" 500 евро) для пошлины и 110 евро НДС (20% от 500 "лишних евро" и 50 евро пошлины), итого 160 евро.

Таможенные платежи оплачиваются исключительно в валюте Украины по курсу Национального банка Украины в день декларирования товаров. То есть, скажем за генератор ценой 700 евро придется отдать 2316 грн 80 коп, а 1000 евро – 5792 гривни.

Однако перед тем как ехать покупать генератор, следует разобраться в том, какие они бывают, на каком топливе работают и в чем преимущества тех или иных моделей.