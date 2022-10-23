Готовимся к зиме: какой генератор выбрать и в чем их различия

На рынке можно найти множество разных генераторов. Разбираемся, как их различать

Поскольку россия продолжает утраивать обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины, для многих жителей нашей страны стал актуальным вопрос о приобретении генератора, с помощью которого зимой можно будет обеспечить себя электричеством.

Как говорится в материале Rental power на рынке существует много разных предложений, а потому неопытному человеку будет легко запутаться в том, что же ему нужно.

Что такое генератор?

Генератор это машина, которая превращает химическую энергию в механическую, а затем в электрическую. Наиболее затребованными, а потому и наиболее популярными, являются бензиновые и дизельные генераторы. Есть также газовые и комбинированные (двухтопливные) генераторы, но они ощутимо дороже, а потому встречаются реже.

При этом они делятся на две большие группы: портативные и стационарные.

Поскольку стационарные генераторы это техника, которая используется в профессиональных нуждах, промышленности и в долгосрочных проектах, среднестатистическому домохозяйству такая вещь скорее всего не пригодится, а потому рассмотрим портативные версии.

Портативные генераторы

Эти устройства отлично подходят для бытовых нужд, они небольшие и имеют воздушное охлаждение. Их мощность сравнительно невелика, но этого обычно хватает, чтобы питать бытовую технику.

Впрочем, здесь стоит смотреть на мощность каждого отдельного генератора, а их спектр обширен:

для бензиновых это 1 кВт-10 кВт:

для дизельных это 5 кВт-20 кВт;

Если это для вас ничего не говорит, то можно грубо считать, что:

генератор 3 кВт = лампа + чайник+ холодильник + телевизор + насос;

генератор 5 кВт = освещение + холодильник + насос + электроплита + телевизор + компьютер;

генератор 7 кВт = чайник + холодильник + телевизор + насос + электроплита + кондиционер + пылесос;

генератор 10 кВт = электрочайник + кофеварка + микроволновая печь + холодильник + телевизор + насос + электроплита + кондиционер + пылесос + камеры наблюдения.

То есть для среднего жилого дома должно хватить 5 – 6 кВт, а вот для коттеджей с электрическим отоплением и автономным водоснабжением придется брать более мощные экземпляры.

Стоит помнить, что в квартирах во многоэтажках использовать генераторы нельзя из-за невозможности вывести выхлопные газы.

Бензин или дизель

Если размер важен, то стоит помнить, что дизельные генераторы обычно массивнее и тяжелее.

В плане экономности преимущество за дизельными версиями.

Бензиновые генераторы легче запускаются при низких температурах, а потому учтите это, если намерены запускать его зимой.

Дизельные генераторы считаются более надежными, а необходимость в техническом обслуживании у бензиновых версий обычно в 2-3 раза выше.

Дизельные версии более шумные.

Стоимость зависит непосредственно от производителя, мощности, функциональности и кучи других параметров, впрочем, зачастую бензиновые версии дешевле аналогичных по мощности дизельных генераторов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сократить расходы электричества зимой, а также как подготовить себя к блэкаутам.