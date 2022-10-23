Готовимся к зиме: какой генератор выбрать и в чем их различия
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На рынке можно найти множество разных генераторов. Разбираемся, как их различать
Поскольку россия продолжает утраивать обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины, для многих жителей нашей страны стал актуальным вопрос о приобретении генератора, с помощью которого зимой можно будет обеспечить себя электричеством.
Как говорится в материале Rental power на рынке существует много разных предложений, а потому неопытному человеку будет легко запутаться в том, что же ему нужно.
Что такое генератор?
Генератор это машина, которая превращает химическую энергию в механическую, а затем в электрическую. Наиболее затребованными, а потому и наиболее популярными, являются бензиновые и дизельные генераторы. Есть также газовые и комбинированные (двухтопливные) генераторы, но они ощутимо дороже, а потому встречаются реже.
При этом они делятся на две большие группы: портативные и стационарные.
Поскольку стационарные генераторы это техника, которая используется в профессиональных нуждах, промышленности и в долгосрочных проектах, среднестатистическому домохозяйству такая вещь скорее всего не пригодится, а потому рассмотрим портативные версии.
Портативные генераторы
Эти устройства отлично подходят для бытовых нужд, они небольшие и имеют воздушное охлаждение. Их мощность сравнительно невелика, но этого обычно хватает, чтобы питать бытовую технику.
Впрочем, здесь стоит смотреть на мощность каждого отдельного генератора, а их спектр обширен:
- для бензиновых это 1 кВт-10 кВт:
- для дизельных это 5 кВт-20 кВт;
Если это для вас ничего не говорит, то можно грубо считать, что:
- генератор 3 кВт = лампа + чайник+ холодильник + телевизор + насос;
- генератор 5 кВт = освещение + холодильник + насос + электроплита + телевизор + компьютер;
- генератор 7 кВт = чайник + холодильник + телевизор + насос + электроплита + кондиционер + пылесос;
- генератор 10 кВт = электрочайник + кофеварка + микроволновая печь + холодильник + телевизор + насос + электроплита + кондиционер + пылесос + камеры наблюдения.
То есть для среднего жилого дома должно хватить 5 – 6 кВт, а вот для коттеджей с электрическим отоплением и автономным водоснабжением придется брать более мощные экземпляры.
Стоит помнить, что в квартирах во многоэтажках использовать генераторы нельзя из-за невозможности вывести выхлопные газы.
Бензин или дизель
Если размер важен, то стоит помнить, что дизельные генераторы обычно массивнее и тяжелее.
В плане экономности преимущество за дизельными версиями.
Бензиновые генераторы легче запускаются при низких температурах, а потому учтите это, если намерены запускать его зимой.
Дизельные генераторы считаются более надежными, а необходимость в техническом обслуживании у бензиновых версий обычно в 2-3 раза выше.
Дизельные версии более шумные.
Стоимость зависит непосредственно от производителя, мощности, функциональности и кучи других параметров, впрочем, зачастую бензиновые версии дешевле аналогичных по мощности дизельных генераторов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сократить расходы электричества зимой, а также как подготовить себя к блэкаутам.