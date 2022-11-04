Стало відомо про податки на генератори для українців: скільки доведеться заплатити під час імпорту

За імпорт генератора доведеться віддати у вигляді мита не одну тисячу гривень

Ракетні та авіаційні удари російських агресорів по об’єктах інфраструктури України актуалізував проблему електропостачання, що багато хто намагається вирішити купівлею генераторів, причому не лише купуючи його онлайн, а й вирушаючи за ним за кордон.

У зв’язку із цим у Державній митній службі України роз’яснили порядок ввезення генераторів на митну територію України, а також суми мит, які потрібно сплатити.

На митниці нагадали, що якщо вага генератора не перевищує 50 кг, у вартість – 500 євро (18 100 євро за курсом НБУ), а ввозять його на авто, залізничним чи морським транспортом, жодного мита платити не потрібно. Якщо ж генератор пересилається поштою, експрес-доставкою чи іншим способом, його вартість не повинна перевищувати 150 євро (5430 гривень), щоб не підпадати під необхідність сплати мита.

Разом з тим, моделей генераторів, які коштували б менше 18 тисяч гривень, вкрай мало, тому найімовірніше мито доведеться платити більшості покупців.

Як пише Державна митна служба України, розрахунок мита та ПДВ здійснюється за формулою – 10% мита від вартості, що перевищує дозволений ліміт у 500 євро, та 20% ПДВ від суми, що перевищує 500 євро плюс сума мита.

Так, якщо вартість генератора, що ввозиться на територію України, становить 700 євро, то доведеться віддати 20 євро мита (10% від 200 євро різниці), а ПДВ становитиме 44 євро (20% від 200 євро різниці та 20 євро мита). Разом 64 євро податків.

Для генератора вартістю скажімо в 1000 євро ця сума складе 50 євро (10% від "зайвих" 500 євро) для мита та 110 євро ПДВ (20% від 500 "зайвих євро" та 50 євро мита), разом 160 євро.

Митні платежі оплачуються виключно у валюті України за курсом Національного банку України на день декларування товарів. Тобто, скажімо за генератор ціною 700 євро, доведеться віддати 2316 грн 80 коп, а 1000 євро – 5792 гривні.

Однак перед тим як їхати купувати генератор, слід розібратися в тому, які вони бувають, на якому паливі працюють і в чому переваги тих чи інших моделей.