Покупки онлайн восени – що у Топ-3 покупок українців

Війна та осінь змінили споживчі переваги українців

Національний маркетплейс АЛЛО проаналізував продаж товарів партнерів маркетплейсу та продавця АЛЛО за вересень-жовтень 2022 року. У топі товарів, які купували українці, – генератори, зарядні станції та повербанки. Попит та обсяг продажів на них різко зріс, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Генератори

Обсяг продажів генераторів збільшився у 10 разів у вересні 2022 року порівняно з вереснем 2021 року. У жовтні стрибок трохи знизився: перевищення обсягу продажу цього місяця становить п’ять разів. Середній чек загалом зріс на 82% і становить понад 30 тисяч гривень. Найбільш популярні моделі, які вибирають українці – це компактні генератори 2,5-2,8 кВт. Власники приватних будинків віддають перевагу двопаливним генераторам, дизельних і бензинових, 5,5 кВт і більше.

Генератори та повербанки купують у 10 разів частіше

Поки що спостерігається дефіцит товару на ринку, адже українці стрімко почали купувати генератори та готуватися до відключення електроенергії, проте партнери маркетплейсу намагаються забезпечити наявність товару на складах та статус "Є в наявності" на карті товару.

Зарядні станції

Попит на зарядні станції виник саме під час війни, адже до війни споживачі користувалися повербанками. Середній чек зарядних станцій за 3 квартал становить 28 тисяч гривень.

Повербанки

Обсяг продажів повербанків зріс у 10 разів у порівнянні з 2021 роком. Якщо в довоєнний час мали популярність легкі компактні моделі, то нині підвищений попит мають більш ємні від 20000 mAh, які підходять для смартфонів, смарт годинників і планшетів. Середній чек становить за 3 квартал 2022 року – 2 тисячі гривень.

"Попит на товари маркетплейс АЛЛО під час війни сильно змінився. Наразі українці купують генератори, обігрівачі, ліхтарі, зарядні станції. Також продовжують купувати необхідну електроніку, товари для віддаленої роботи, навчання та побуту – ці категорії товарів не втрачають популярності, хоча загальний попит знизився. Продажі одягу, взуття, шкільної форми, дитячих товарів та іграшок впали на 90%. До грудня на генератори, сонячні панелі, пауербанки спостерігатиметься дефіцит", — зазначає Наталія Панкратова, операційний директор ДК "АЛЛО" та керівниця маркетплейсу allo.ua.

З наближенням осені смаки українців під час покупок зазнали серйозних змін.