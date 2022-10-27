Павербанк для домашньої техніки: чи варто купляти потужні зарядні станції

Блоки швидкої зарядки виготовляють і в Україні під назвою "Bandera Power"

Якщо у приватних будинках проблему з відключенням світла взимку можна вирішити за допомогою генераторів, то мешканцям квартир треба шукати щось не таке гучне. Адже для того, щоб заряджати ноутбук чи увімкнути обігрівач, звичайного павербанка може бути замало. Тут потрібна портативна зарядна станція, яка має розетку для підключення побутової техніки на 220В та цифрової апаратури. Виробники пропонують широкий вибір таких "генераторів для квартир", які заряджаються від мережі і є менш шумними.

Сьогодні існує безліч варіантів портативних зарядних станцій із такими функціями, як: USB-порти, сонячні панелі, бездротова зарядка телефону та багато іншого. Існують навіть станції, які можна з’єднати з іншими блоками для ще більшої потужності.

Як це працює

Портативна електростанція — це по, суті, гігантський павербанк, який може заряджати всі ваші гаджети та техніку, включаючи холодильник, телевізор, ноутбук, камеру, динаміки, дрони, планшети, телефони, електричний гриль тощо.

Портативні акумулятори називають ще безшумними генераторами. Їх можна використовувати як у приміщенні, так і на вулиці.

Портативна зарядна станція

Більшість із них розміром з коробку для взуття чи ланч бокс. Всередині знаходяться великі літій-іонні акумулятори, подібні до тих, що у ноутбуці, тільки більших розмірів.

Ви заряджаєте цей павербанк вдома чи там, де є світло, за допомогою сонячних панелей чи від прикурювача автомобіля. Підзарядка акумулятора відбувається дуже швидко: вже через годину-півтори пристрій знову готовий до повноцінної роботи.

Портативні електростанції потужністю 500 Вт, 1000 або навіть 2000 Вт, мають одну або декілька стандартних розеток струму, порти USB, та забезпечують живлення за вимогою скрізь і всюди.

Серед їх переваг — менша шкода для навколишнього середовища, ніж від бензинових генераторів, оскільки вони не викидають шкідливих речовин. Зарядні станції мають різні розміри, характеристики та ціни відповідно до ваших потреб та бюджету.

Скільки приладів можна під'єднати одночасно

Більшість портативних електростанцій мають обмеження по максимальному навантаженню. Менш потужні не працюватимуть з пральною машиною, сушаркою та обігрівачем.

Зверніть увагу на приблизну кількість ват-годин, яку кожен бренд надає у своїх характеристиках, щоб визначити, яка модель є найбільш доцільною. Зарядний пристрій для смартфона споживає до 18 Вт, стандартна мікрохвильова піч — від 600 до 1200 Вт.

Чим більша вихідна потужність (від 300 Вт), тим більше гаджетів можна заряджати одночасно. Портативна станція потужністю 1000 Вт може підтримувати роботу побутової техніки (холодильник, пральна машина, кондиціонер, телевізор).

Якщо вибрати зарядну станцію місткістю 3,6-25 кВт·год, можна забезпечити живленням весь будинок. Від такого пристрою може працювати вся побутова техніка кілька днів.

Ціна питання

Портативні та акумуляторні електростанції дорогі і часто можуть коштувати стільки ж, скільки звичайний генератор. Ціни варіюються від 299 до 1000 доларів, деякі дуже потужні і важкі варіанти можуть обійтися у понад 3000 доларів.

Чим більший павербанк ви хочете, тим дорожчим він буде. Наприклад, бюджетний варіант обійдеться у 17 858 грн.

Скільки коштує портативна зарядна електростанція Скільки коштує портативна зарядна електростанція Скільки коштує портативна зарядна електростанція

Найпопулярніші моделі

Оптимальні за ціною та потужні портативні зарядні станції випускають EcoFlow, BLUETTI, Jackery Explorer. Для тих, хто любить купувати українське, вінницька компанія "ПромАвтоматика" пропонує блоки багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power", з місткістю акумуляторів від 125 тисяч до 225 тисяч міліампер*годин. Ціна — від 14 до 29,5 тисяч гривень.

Портал TechRadar зібрав топ-10 кращих портативних електростанцій у 2022 році, це:

1. EcoFlow Delta Pro.

2. Zendure SuperBase Pro 2000.

3. Bluetti AC200P.

4. Jackery Explorer 1500.

5. Joyzis BR300.

6. Oukitel P2001.

7. BigBlue Cellpowa 500.

8. Bluetti AC200MAX.

9. EcoFlow Smart Generator.

10. Jackery Solar Generator 2000 Pro.

Наприклад, EcoFlow DELTA 2 може живити холодильник від 7 до 14 годин або повністю заряджати ноутбук 16 разів, підтримувати роутер WiFi увімкненим протягом 31 години.