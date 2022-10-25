Бензиновий, дизельний чи газовий: який генератор на зиму краще обрати (рейтинг)

Ціна генератора може варіюватися від 16 тис. до 245 тис. і вище. Найдорожчими є газові, а на випадок тимчасового варіанту підійдуть бензинові

Відключення світла внаслідок масованих ракетних обстрілів росії торкнулися мешканців майже всіх регіонів. Як прогнозують в "Укренерго", побоювання залишитися повністю без світла наступної зими безпідставні, однак віялові відключення можуть продовжуватися і надалі.

Власники приватних будинків можуть замислитися над придбанням генератора, вартість якого може влетіти у копієчку, але принаймні, дозволить нівелювати терористичні сюрпризи росіян. Також не забудьте придбати якісну металеву каністру, щоб приховати неприємний запах. Якщо ж ви живете у квартирі, то встановити генератор не виглядає вже такою блискучою ідеєю, бо шум від цього приладу може роздратувати сусідів. У гіршому випадку вас переплутають з іранським дроном і влаштують сафарі у панельному мікрорайоні.

Топ-10 моделей

У першу чергу треба звертати увагу на потужність (наприклад, обігрівач можна під'єднати не до кожного генератора), якщо ви увімкнете щось, що перевищує потужність генератора, — наприклад, одночасно електрочайник і бойлер, він просто заглухне. Також треба дивитися на тип палива, ККД та вимоги до експлуатації.

Як варіант на випадок аварійного відключення світла достатньо недорогих бензинових моделей на 800-2000 Вт. Дизельні генератори коштують дорожче, але мають значно ефективніший двигун. Газові моделі неймовірно дорогі, але дають найбільший рівень економії і підходять для довготривалого живлення електрикою домівки або кількох квартир. Сайт ITC.ua навіть підготував рейтинг генераторів у різних цінових категоріях серед бензинових, дизельних та газових різної потужності:

Модель German Stahl GS8500E (бензин) — потужність 2200 Вт — маса 38 кг — рівень шуму 68 дБ — паливний бак 15 л — ціна 16 500 грн. Werk WPG3600 (бензин) — 2500 Вт — 45 кг — 65 дБ — 12 л — 17 тис. грн. Daishin SCF1000HGa (бензин) — 900 Вт — 28 кг — 65 дБ — 8,5 л — 18 тис. грн. Forte FG3800 (бензин) — 2800 Вт — 50 кг — 65 дБ — 15 л — 21 тис. грн. Daishin SCM3000F (бензин) — 2000 Вт — 47 кг — 65 дБ — 15 л — 35 тис. грн. Forte FG6500 (бензин) — 5000 Вт — 86 кг — 74 дБ — 25 л — 40 тис. грн. Forte FGD6500E3 (дизель) — 5000 Вт — 120 кг — 85 дБ — 15 л — 61 тис. грн. Kraft Dele KWD6500EJS (дизель) — 6500 Вт — 165 кг — 90 дБ — 16 л — 82 тис. грн. Geko ВОМ 20000 ED-S/ZGW (дизель) — 17000 Вт — 213 кг — рівень шуму, як у трактора — паливний бак теж тракторний — 100 тис. грн. Generac 7144 (газ) — 8000 Вт — 175 кг — 60 дБ — паливний бак: доки є газ у трубах — ціна 245 тис. грн.

Характеристики цих моделей

Побутовий генератор German Stahl GS8500E на бензині є бюджетним варіантом. Має автоматичний регулятор напруги — гарантує постійну та однорідну вихідну потужність, що важливо для електроніки. Паливного бака в 15 літрів вистачить на 12-15 годин роботи, залежно від навантаження. Модель не є дуже потужною і енергоефективною, але за свою ціну є хорошою і виконає свою основну функцію — що не залишить вас без електрики у скрутну хвилину.

German Stahl GS8500E є бюджетним варіантом, його вистачить на 12-15 годин

Генератор Werk WPG3600 з бензиновим чотиритактним одноциліндровим двигуном можна використовувати в якості основного або резервного джерела електроживлення протягом тривалого часу, він має хорошу потужність до 2500 Вт. Його вистачить на 12 годин безперервної роботи, а об’єм бака складає 12 літрів. Енергетична ефективність не є найвищою, але це компенсується низькою ціною. У його конструкції є дві розетки 220 В, а також джерело постійного струму 12 В. Запуск двигуна проводиться за допомогою ручного стартера.

Werk WPG3600 вистачить на 12 годин безперервної роботи

Японський генератор Daishin SCF1000HGa є меншим і легшим (лише 28 кг), підійде для базових домашніх потреб. Зможе дивити електроприлади потужністю не більше 850 Вт. Це непоганий варіант відновити роботу освітлення, підзарядити телефон. Серед переваг — значно більший ресурс двигуна, високий коефіцієнт корисної дії (менше споживання палива при ідентичній потужності), продумана ергономіка і сучасні системи захисту.

Daishin SCF1000HGa

Побутовий генератор Forte FG3800 може похвалитися непоганою продуктивністю, має великий паливний бак, на якому зможе пропрацювати до 11 годин. Чотиритактний двигун споживає трохи більше 0.5 літрів бензину в годину при невеликій потужності, але за максимального навантаження пристрій "випиватиме" значно більше. Генератор оснащений захистом від низького рівня масла, є функція захисту від перевантажень. Недосвідчений користувач навряд чи зможе вивести його з ладу при підключенні надто великого навантаження.

Forte FG3800

Ще один японський генератор на бензині Daishin SCM3000F здатен видавати до 2000 Вт, чого достатньо для базових потреб, але увімкнути потужні електричні обігрівачі не вийде. Прилад дає додатковий захист від випадкових пошкоджень. За допомогою коліщаток пересунути 47-ми кілограмову станцію зможе будь-хто. Заземлення убезпечить користувача від удару струмом. Також присутня система датчиків та запобіжників.

Daishin SCM3000F

Модель Forte FG6500 за 40 тис. грн є вже генератором середнього класу і одним із найкращих бензинових генераторів в рейтингу. Величезний паливний бак на 25 літрів дозволяє йому працювати цілу ніч без заправки. Він має великі габарити та важить 86 кг, але його можна переміщувати завдяки колесам. До недоліків варто віднести рівень шуму майже 75 дБ.

Forte FG6500

Дизельний генератор Forte FGD6500E3 — професійний прилад на дизельному паливі. Його потужності достатньо, щоб забезпечити електроживленням будинок, дачу, побутові електроприлади, склади, і навіть невеликі підприємства. Видає до 5000 Вт, а ресурс двигуна вищий, ніж у бензинових моделей. Паливний бак на 15 л дозволяє працювати довгий час без дозаправлення, витрата палива становить 340 г/кВт-год.

Forte FGD6500E3

Генератор на дизельному паливі Kraft Dele KWD6500EJS є найпотужнішим у цій підбірці і зможе живити цілу домівку з невеликими витратами пального. Важить понад 160 кг (переміщувати можна за допомогою коліщат). Станція може видавати до 7000 Вт, має LCD-панель, вбудований вольтметр, датчик рівня палива, автоматичний регулятор напруги (AVR). З часом високий ККД може нівелювати високу вартість.

Kraft Dele KWD6500EJS

Тракторний генератор на дизелі Geko ВОМ 20000 ED-S/ZGW підійде для фермерів, в аграрних господарствах. Цей генератор допоможе відновити енергопостачання для кількох домівок у випадку відключення світла. Видає 17 кіловатів, поєднується з тракторними двигунами різних конфігурацій. Витрати пального будуть залежати від стану двигуна трактора та споживаної потужності. Живити цю модель від літрового легкового автомобіля не вийде.

Тракторний генератор Geko ВОМ 20000 ED-S/ZGW

Газовий генератор Generac 7144 є найбільш економною моделлю і споживає лише 3.2 м. куб/год при потужності більше як 8 кВт. Його вистачить для живлення кількох квартир. Економія найбільше відчувається завдяки величезній різниці у вартості природного газу та рідкого палива. Можна приєднати пристрій до газової труби (магістралі). Недолік цього генератора у тому, що він залежить від перебоїв у постачанні природного газу. Можна використовувати навіть надворі під час дощу, є регулятор напруги, що важливо при підключенні чутливої електроніки.

Газовий генератор Generac 7144

Отже, шукаючи найкращий генератор відповідно до ваших потреб, звертайте увагу на такі аспекти, як гучність генератора, його розмір і вага для зберігання та транспортування, а також номінальна потужність.