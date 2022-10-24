Як обігріти холодну квартиру: допоможе пристрій, який є у кожній квартирі

Врятуватися від холоду допоможуть не тільки обігрівачі, а й деякі інші побутові речі

Цьогорічний опалювальний сезон в Україні буде складним через удари росіян по критичній інфраструктурі. Влада вже попередила про новий температурний мінімум, який буде у багатоквартирних будинках з централізований опаленням — мова всього про 16 градусів тепла. А це означає, що до приходу морозів треба запастися теплим одягом і запам'ятати корисний лайфхак.

Як передає OBOZREVATEL, щоб зігрітися у холодній квартирі знадобиться лише одна річ, яка є майже у кожного. Це звичайний фен для волосся, який можна у скрутний момент використати не за призначенням.

Зокрема, феном для волосся можна прогріти холодне ліжко перед тим, як вкладатися спати. Такий простий метод дозволить також швидше зігрітися. Таку ж маніпуляцію можна використати для того, щоб зігріти холодний одяг та взуття, перед тим, як одягати його на тіло.

Але при цьому не варто забувати про правила безпеки — фен для волосся не можна накривати тканиною, використовувати біля води, яка може потрапити на прилад, а також застосовувати впритул до синтетичних тканин, аби уникнути їх займання.

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