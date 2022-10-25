Як зберегти тепло в будинку без зайвих витрат: ці дії будуть під силу кожному українцю

"Зручні" рішення, що дозволяють довше зберігати тепло у вашому будинку

Немає нічого кращого, ніж розслабитися у затишному, теплому будинку зимового вечора, але через постійні обстріли окупантами критично важливої інфраструктури України насолодиться теплом у своїх оселях вдасться не всім жителям країни.

Експерт з опалення Метью Дженкінс розповів виданню express, як довше утримувати дорогоцінне тепло у приміщенні. Є кілька варіантів, щоб температура у приватному будинку чи квартирі не упускалася все нижче.

Використовуйте двері з розумом

Масивні двері — "найкращий варіант" для збереження тепла у вашому будинку, хоча розумне використання будь-яких дверей може мати значення. Попри поширену думку, закриття всіх дверей не сприяє підвищенню енергоефективності. Насправді краще залишити всі внутрішні двері відчиненими при використанні центрального опалення.

У приміщеннях із джерелом тепла, наприклад каміном або дров’яною піччю, важливо тримати двері зачиненими. Це робиться для того, щоб утримувати тепло в єдиній кімнаті, де ви перебуваєте в даний момент, а не випускати його назовні.

Забезпечення належної герметизації вікон та дверей також є корисним для максимального утримання тепла у вашому будинку.

Закрийте штори та жалюзі

Звичайний будинок втрачає близько 40% тепла через вікна і двері. Штори та жалюзі неймовірно ефективно утримують тепло та блокують протяги, тому обов’язково засмикуйте їх, як тільки сонце сідає, щоб звести до мінімуму втрати тепла.

Знову відкрийте їх, як тільки зійде сонце, щоб дозволити природному сонячному світлу проникати крізь вікна.

Додайте фольгу

Догляд за радіаторами має вирішальне значення для забезпечення їх робочого стану, і додавання відбиваючої підкладки також може допомогти. Покладіть велику підкладку з фольги за радіатором, і це допоможе зменшити кількість тепла, що йде з вашої оселі, і довше зберегти тепло у вашій кімнаті.

Раніше "Телеграф" писав, як зігрітися взимку за допомогою одягу. А також, як утеплити будинок за допомогою килима.