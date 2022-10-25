Бензиновый, дизельный или газовый: какой генератор на зиму лучше выбрать (рейтинг)

Цена генератора может варьироваться от 16 тыс. до 245 тыс. и выше. Самые дорогие газовые, а в качестве временного варианта подойдут бензиновые

Отключение света в результате массированных ракетных обстрелов россии коснулись жителей почти всех регионов. Как прогнозируют в "Укрэнерго", опасения остаться полностью без света следующей зимой безосновательны, однако веерные отключения могут продолжаться и дальше.

Владельцы частных домов могут рассмотреть вариант приобретении генератора, стоимость которого может влететь в копеечку, но по крайней мере позволит нивелировать террористические сюрпризы россиян. Также не забудьте купить качественную металлическую канистру, чтобы скрыть неприятный запах. Если вы живете в квартире, то установить генератор не выглядит такой уже блестящей идеей, потому что шум от этого прибора может раздражать соседей. В худшем случае вас перепутают с иранским дроном и устроят сафари в панельном микрорайоне.

Топ-10 моделей

В первую очередь нужно обращать внимание на мощность (например, обогреватель можно подключить не к каждому генератору), если вы включите что-то превышающее мощность генератора, например, одновременно электрочайник и бойлер, он просто заглохнет. Также следует смотреть на тип топлива, КПД и требования к эксплуатации.

Как вариант на случай аварийного отключения света достаточно недорогих бензиновых моделей на 800-2000 Вт. Дизельные генераторы стоят дороже, но имеют гораздо более эффективный двигатель. Газовые модели невероятно дорогие, но дают наибольший уровень экономии и подходят для длительного питания электричеством дома или нескольких квартир. Сайт ITC.ua даже подготовил рейтинг генераторов в разных ценовых категориях среди бензиновых, дизельных и газовых разной мощности:

Модель German Stahl GS8500E (бензин) – мощность 2200 Вт – масса 38 кг – уровень шума 68 дБ – топливный бак 15 л – цена 16 500 грн. Werk WPG3600 (бензин) – 2500 Вт – 45 кг – 65 дБ – 12 л – 17 тыс. грн. Daishin SCF1000HGa (бензин) – 900 Вт – 28 кг – 65 дБ – 8,5 л – 18 тыс. грн. Forte FG3800 (бензин) – 2800 Вт – 50 кг – 65 дБ – 15 л – 21 тыс. грн. Daishin SCM3000F (бензин) – 2000 Вт – 47 кг – 65 дБ – 15 л – 35 тыс. грн. Forte FG6500 (бензин) – 5000 Вт – 86 кг – 74 дБ – 25 л – 40 тыс. грн. Forte FGD6500E3 (дизель) – 5000 Вт – 120 кг – 85 дБ – 15 л – 61 тыс. грн. Kraft Dele KWD6500EJS (дизель) – 6500 Вт – 165 кг – 90 дБ – 16 л – 82 тыс. грн. Geko ВОМ 20000 ED-S/ZGW (дизель) – 17000 Вт – 213 кг – уровень шума, как у трактора – топливный бак тоже тракторный – 100 тыс. грн. Generac 7144 (газ) – 8000 Вт – 175 кг – 60 дБ – топливный бак: пока есть газ в трубах – цена 245 тыс. грн.

Характеристики этих моделей

Бытовой генератор German Stahl GS8500E на бензине является бюджетным вариантом. Обладает автоматическим регулятором напряжения — гарантирует постоянную и однородную выходную мощность, что важно для электроники. Топливного бака в 15 литров хватит на 12-15 часов работы в зависимости от нагрузки. Модель не очень мощная и энергоэффективная, но за свою цену хорошая и выполнит свою основную функцию — что не оставит вас без электричества в трудную минуту.

German Stahl GS8500E является бюджетным вариантом, его хватит на 12-15 часов

Генератор Werk WPG3600 с бензиновым четырехтактным одноцилиндровым двигателем можно использовать в качестве основного или резервного источника питания в течение длительного времени, он имеет хорошую мощность до 2500 Вт. Его хватит на 12 часов непрерывной работы, а объем бака составляет 12 литров. Энергетическая эффективность не самая высокая, но это компенсируется низкой ценой. В его конструкции имеется две розетки 220 В, а также источник постоянного тока 12 В. Запуск двигателя производится с помощью ручного стартера.

Werk WPG3600 хватит на 12 часов непрерывной работы

Японский генератор Daishin SCF1000HGa является меньшим и более легким (лишь 28 кг), подойдет для базовых домашних нужд. Смогут подключать электроприборы мощностью не более 850 Вт. Это хороший вариант возобновить работу освещения, подзарядить телефон. Среди преимуществ – гораздо больший ресурс двигателя, высокий коэффициент полезного действия (меньшее потребление топлива при идентичной мощности), продуманная эргономика и современные системы защиты.

Daishin SCF1000HGa

Бытовой генератор Forte FG3800 может похвастаться хорошей производительностью, имеет большой топливный бак, на котором сможет проработать до 11 часов. Четырехтактный двигатель потребляет чуть более 0.5 литров бензина в час при небольшой мощности, но при максимальной нагрузке устройство будет "выпивать" гораздо больше. Генератор оснащен защитой от низкого уровня масла, есть функция защиты от перегрузок. Неопытный пользователь вряд ли сможет вывести его из строя при подключении слишком большой нагрузки.

Forte FG3800

Еще один японский генератор на бензине Daishin SCM3000F способен выдавать до 2000 Вт, чего достаточно для базовых нужд, но включить мощные электрические обогреватели не получится. Прибор дает дополнительную защиту от случайных повреждений. С помощью колес передвинуть 47-килограммовую станцию сможет любой желающий. Заземление обезопасит пользователя от удара током. Также присутствует система датчиков и предохранителей.

Daishin SCM3000F

Модель Forte FG6500 за 40 тыс. грн уже является генератором среднего класса и одним из лучших бензиновых генераторов в рейтинге. Огромный топливный бак на 25 литров позволяет прибору работать всю ночь без заправки. У него большие габариты и весит 86 кг, но его можно перемещать благодаря колесам. К недостаткам следует отнести уровень шума почти 75 дБ.

Forte FG6500

Дизельный генератор Forte FGD6500E3 – профессиональный прибор на дизельном топливе. Его мощности достаточно, чтобы обеспечить электропитанием дом, дачу, бытовые электроприборы, склады, а также небольшие предприятия. Выдает до 5000 Вт, а ресурс двигателя выше, чем у бензиновых моделей. Топливный бак на 15 л позволяет работать долгое время без дозаправки, расход топлива составляет 340 г/кВт-ч.

Forte FGD6500E3

Генератор на дизельном топливе Kraft Dele KWD6500EJS является самым мощным в этой подборке и сможет питать целый дом с небольшими расходами топлива. Весит более 160 кг (перемещать можно с помощью колесиков). Станция может выдавать до 7000 Вт, имеет LCD панель, встроенный вольтметр, датчик уровня топлива, автоматический регулятор напряжения (AVR). С течением времени высокий КПД может нивелировать высокую стоимость.

Kraft Dele KWD6500EJS

Тракторный генератор на дизеле Geko ВОМ 20000 ED-S/ZGW подойдет для фермеров в аграрных хозяйствах. Этот генератор поможет восстановить энергоснабжение для нескольких домов в случае отключения света. Выдает 17 киловатт, сочетается с тракторными двигателями разных конфигураций. Расход топлива будет зависеть от состояния двигателя трактора и потребляемой мощности. Питать эту модель от литрового легкового автомобиля не получится.

Тракторный генератор Geko ВОМ 20000 ED-S/ZGW

Газовый генератор Generac 7144 является наиболее экономичной моделью и потребляет всего 3.2 м куб/час при мощности более 8 кВт. Его хватит для питания нескольких квартир. Экономия наиболее ощущается благодаря огромной разнице в стоимости природного газа и жидкого топлива. Можно подключить устройство к газовой трубе (магистрали). Недостаток этого генератора состоит в том, что он зависит от перебоев в снабжении природным газом. Можно использовать даже во время дождя, есть регулятор напряжения, что важно при подключении чувствительной электроники.

Газовый генератор Generac 7144

Итак, ища лучший генератор в соответствии с вашими потребностями, обращайте внимание на такие аспекты, как громкость генератора, его размер и вес для хранения и транспортировки, а также номинальная мощность.