Как обогреть холодную квартиру: поможет устройство, которое есть в каждой квартире

Спастись от холода помогут не только обогреватели, но и некоторые другие бытовые принадлежности

Нынешний отопительный сезон в Украине будет сложным из-за ударов россиян по критической инфраструктуре. Власти уже предупредили о новом температурном минимуме, который будет в многоквартирных домах с централизованным отоплением – речь всего о 16 градусах тепла. А это значит, что до прихода морозов нужно запастись теплой одеждой и запомнить полезный лайфхак.

Как передает OBOZREVATEL, чтобы согреться в холодной квартире понадобится только одна вещь, которая есть почти у каждого. Это обычный фен для волос, который можно в трудный момент использовать не по назначению.

В частности, феном для волос можно прогреть холодную кровать перед тем, как укладываться спать. Такой простой метод позволит также быстрее согреться. Такую же манипуляцию можно использовать для того, чтобы согреть холодную одежду и обувь, прежде чем одевать ее на тело.

Но при этом не стоит забывать о правилах безопасности – фен для волос нельзя накрывать тканью, использовать около воды, которая может попасть на прибор, а также применять вплотную к синтетическим тканям, чтобы избежать их воспламенения.

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