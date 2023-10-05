Чим зарядити телефон без електроенергії: прості, але дієві способи

Поради щодо заряджання телефону, які стануть у нагоді під час блекаутів

Іноді телефон розряджається в непідходящому місці, наприклад, на вулиці або в дорозі. І не завжди є можливість зайти до найближчого кафе, щоб підзарядити смартфон від мережі. До того ж через регулярні обстріли окупантів, українцям знову обіцяють відключення світла та блекаути.

На порталі Lifewire розповіли кілька способів, як зарядити телефон без розетки та доступу до електрики. Для всіх цих способів знадобиться зарядний шнур до смартфона і не більше.

Використовуйте USB-порт для заряджання телефону

Під'єднайте телефон до порту USB ноутбука, і він відновить свій заряд. Також можна знайти альтернативні USB-порти, які впораються із цим завданням. Наприклад, популярністю користуються лавки на сонячних батареях з роз’ємами для заряджання.

Крім того, в деяких готелях USB-порти вбудовані у світильники та тумбочки. Зазвичай вони мають форму USB-A — прямокутний кінець кабелю, який зазвичай використовуєте для зарядки телефону.

Зарядіть телефон за допомогою акумуляторної батареї

Щоб скористатися цим способом, потрібно заздалегідь купити Power Bank. Всі сучасні акумуляторні батареї можуть забезпечити достатню потужність для заряджання смартфона, хоча не всі з них підтримують швидку зарядку (навіть якщо телефон підтримує).

Вчасно заряджайте Power Bank і по можливості носіть його із собою, особливо якщо знаєте, що йдете в місце, де не буде можливості підзарядити телефон.

Ручні зарядні пристрої для заряджання телефонів

Зарядний пристрій з ручним приводом не потребує електричної енергії, що робить його відмінним вибором для відпочинку на природі або надзвичайних ситуаціях. Щоб використовувати такий зарядний пристрій, під’єднайте кабель до зарядного пристрою та до телефону, а потім продовжуйте прокручувати, доки не отримаєте придатний для використання зарядний пристрій.

У деяких моделях з ручним заводом вбудовані акумулятори, тому ви можете зарядити акумулятор, а потім використовувати його для заряджання телефону.

Екологічно чистий зарядний пристрій на сонячній енергії

Power Bank, який працює на сонячній енергії, теж стане в нагоді, наприклад, у подорожі на природу. Сонячні зарядні пристрої зазвичай працюють одним із двох способів: сонячне світло заряджає акумулятор у пристрої, який потім використовується для заряджання телефону, або сонячний зарядний пристрій заряджає телефон безпосередньо.

Встановіть зарядний пристрій для збирання сонячного світла або поставте його на рюкзак, щоб заряджати під час походу. Потім під’єднайте телефон через зарядний кабель.

Зарядіть телефон за допомогою автомобільного зарядного пристрою

Більшість сучасних автомобілів мають порти USB, які можна використовувати для заряджання мобільних пристроїв. Якщо такого роз’єму немає, можна придбати адаптер, який підключається до порту прикурювача.

Підключати телефон для заряджання в машині рекомендують після того, як автомобіль уже заведений. В іншому випадку може статися стрибок напруги, який негативно позначиться на телефоні та його батареї.

Використовуйте бездротовий зарядний пристрій

Якщо смартфон підтримує бездротове заряджання, то вам не потрібно нічого робити, крім як покласти телефон на зарядний майданчик.

Міф про те, що для зарядки телефону можна використовувати фрукти, технічно вірний, але потребує багато фруктів та додаткового обладнання. Тому це непрактично та не рекомендується.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як вибрати ідеальний павербанк для смартфона та ноутбука. Звертати увагу слід на основні параметри гаджетів.