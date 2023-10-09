Глава Міненерго закликав українців купувати генератори і зробив ще одну заяву

Пауербанки знову можуть стати дефіцитним товаром

Напередодні зимових холодів українцям рекомендували придбати генератори та пауербанки. Також не заважає облаштувати автономні електричні підстанції.

З такою заявою виступив голова Міністерства енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону. І додав, що зі свого боку відомство та українська ППО обіцяють зробити все, щоб українці генераторами не скористалися.

"Купіть генератори, перевірте, щоб вони були у робочому стані. Якщо є можливість, посилюйте автономне функціонування, зробіть це", — сказав чиновник.

Керівник Міненерго зазначив, що росія не упустить можливість знову завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України. У кремлі просто чекають настання великих холодів і початку опалювального сезону. Паралельно ворог накопичує запас ударних дронів, якими атакуватиме українські енергетичні об’єкти.

При цьому Глущенко наголосив, що на сьогоднішній день система електропостачання України перевершує аналоги деяких країн Європи. Країна готова успішно пережити зимовий період.

"Два основні елементи, які забезпечують надійність будь-якої енергосистеми — генерація та передача електроенергії — знаходяться на досить високому рівні", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на даний момент в жодному регіоні України планові відключення електроенергії не застосовуватимуться. Відключати споживачів почнуть лише у разі нових масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури через ворожі обстріли. Для цього у міністерстві вже розробили графіки.