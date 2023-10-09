Глава Минэнерго призвал украинцев покупать генераторы, и сделал еще одно заявление

Пауэрбанки снова могут стать дефицитным товаром

В преддверии зимних холодов украинцам рекомендовали приобрести генераторы и пауэрбанки. Также не мешает обустроить автономные электрические подстанции.

С таким заявлением выступил глава Министерства энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона. И добавил, что со своей стороны, ведомство и украинская ПВО обещают сделать все, чтобы украинцам генераторами не воспользовались.

"Купите генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это", — сказал чиновник.

Глава Минэнерго отметил, что рф не упустит возможности снова нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины. В кремле просто ждут наступления больших холодов и начала отопительного сезона. Параллельно враг накапливает запас ударных дронов, которыми будет атаковать украинские энергетические объекты.

При этом Глущенко подчеркнул, что на сегодняшний день система электроснабжения Украины превосходит аналоги некоторых стран Европы. Страна готова успешно пережить зимний период.

"Два основных элемента, обеспечивающих надежность любой энергосистемы — генерация и передача электроэнергии — находятся на достаточно высоком уровне", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на данный момент ни в одном регионе Украины плановые отключения электроэнергии применяться не будут. Отключать потребителей начнут лишь в случае новых масштабных повреждений энергетической инфраструктуры из-за вражеских обстрелов. Для этого в министерстве уже разработали графики.