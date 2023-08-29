Банки готовятся к блэкауту: что нужно знать украинцам на случай отключения света

Что сделать, чтобы блэкаут не застал вас врасплох когда понадобятся услуги банка

Этой осенью в Офисе президента ожидают очередных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Причем грядущая зима может оказаться куда сложнее, чем отопительный сезон 2022-2023 годов.

Будущие проблемы с электроэнергией затронут важные сферы экономики, в том числе банковскую, где уже готовятся к будущей непростой осени и зиме. Сергей Мамедов, заместитель председателя совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления "Глобус банка" рассказал "Телеграфу", как банки готовятся банки к этому периоду.

По его словам, к концу января 2023 года более 40% отделений банков страны присоединились к общей сети Power Banking, которая взяла на себя обязательство обеспечить нормальную работу банков в условиях блэкаута. К осени же их число вырастет минимум до 2/3.

Сеть Power Banking гарантирует клиентам:

снятие наличных;

осуществление платежей и перевод средств;

обмен валют;

получение консультационных услуг от менеджеров банков;

открытие карточных счетов;

меры безопасности (защита персональных данных, охрана отделения и т.п.).

"Главной задачей банков в ближайшие 2-3 месяца является обеспечение полного спектра предоставляемых гражданам услуг, с максимальным упрощением необходимых привычных процедур, а также создание комфортных условий пребывания клиентов в отделениях. Война и ракетный террор дали толчок к развитию "автономных" банковских сетей, многослойных систем киберзащиты и универсальных клиентских систем. В ближайшие недели банки проведут тестирование этих систем накануне возможного блэкаута", — говорит о главной задаче банковского сектора на осень-зиму Сергей Мамедов.

Сергей Мамедов

По мнению банкира, благодаря этим шагам, до 70% всех отделений смогут работать в обычном режиме в условиях блэкаута, продолжительностью до двух недель. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами банков Сергей Мамедов советует:

поинтересоваться, какое из ближайших банковских отделений подключено к сети Power Banking;

узнать условия работы отделения на случай длительных перебоев с электроснабжением;

поинтересоваться возможностью осуществления необходимых банковских операций;

с возможностью установить на смартфон банковское приложение или воспользоваться телефоном "горячей линии" на случай экстраординарных ситуаций;

помнить, что банковская система надежно защищена, а специалисты банков будут работать в режиме чрезвычайной ситуации.

Тем временем глава Министерства энергетики Герман Галущенко уверяет украинцев, что энергосистема будет готова к эффективной работе в холодную пору года. Но отключения света все равно очень вероятны.