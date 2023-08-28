Сможет ли россия устроить Украине блэкаут? Чего ждать от возможных обстрелов осенью

Россияне ищут новую тактику

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, с точки зрения энергоснабжения, грядущая зима будет гораздо более сложной, чем предыдущая, так как у Украины гораздо худшие "стартовые позиции". Россияне также могут снова попытаться устроить украинцам блэкаут в холодное время года, однако они уже не имеют достаточного количества ракет для таких массированных атак, как в прошлом году.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет "РБК-Украина". Он отметил, что даже в прошлом году, россия не добилась своей цели полностью оставить Украину без электрики.

"Однако таких массированных обстрелов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно – вероятнее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а только истощат свои запасы, как это было в прошлом году", – отметил Скибицкий.

Вероятно, россияне прибегнут к тактике комбинированного залпа – пуска 10-30 разных ракет и значительного количества "шахедов". Одна из августовских атак рф показала, что такая тактика позволяет некоторым вражеским объектам обходить нашу ПВО.

В прошлом сезоне от беспилотников больше всего страдали подстанции, которые являются критически важным элементом энергосистемы. Спикер Командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат тоже считает, что в случае обстрелов энергетики враг будет активно применять БПЛА.

"Нам известно, что россияне наращивают производство ракет. Однако этого все равно недостаточно, чтобы поддерживать такую же интенсивность ударов, как это было прошлой осенью и зимой – еженедельно, каждые 10-14 дней по 70-100 ракет в течение пяти месяцев. Поэтому, по моему мнению, в случае новых обстрелов энергетики враг будет больше применять ударные БПЛА", – пояснил он.

Как ранее писал "Телеграф", глава Министерства энергетики Герман Галущенко сообщил, что энергосистема Украины будет готова к эффективной работе в холодное время. Соответствующие ведомства готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.