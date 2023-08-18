"Эффект может быть сильнее": Дикий рассказал, ждать ли Украине полного блэкаута этой зимой

За время массированных атак было разрушено около 70% энергосистемы, еще 30% выдержали и их хватило

Этой зимой российские оккупанты продолжат наносить удары по энергосистеме Украины и, поскольку полностью восстановить ее за такой промежуток времени не удалось, не исключено, что стране придется пережить полные блекауты.

Об этом во второй части интервью "Телеграфу" сообщил бывший командир штурмовой роты в 24-м отдельном батальоне ВСУ "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"И тут я могу отправить к анализу нашего Минэнерго: прошлой зимой, когда началась кампания по уничтожению, у нас было 100% энергосистемы. Было разрушено около 70%, еще 30% выдержали и нам их хватило. Восстановить 70% за одно лето невозможно", — сказал он.

По словам Дикого, в этом году зимой Украина будет иметь 50% энергосистемы, а не 100, как в прошлом. Таким образом эффект от вражеских атак может быть в разы сильнее и не исключено, что ощутить его придется, пройдя через полные блекауты.

Подробнее об успехах ВСУ на фронте, поставках F-16 и мобилизации читайте в материале "Телеграфа": "Байден не подписывался на полную победу Украины над россией": интервью с военным экспертом Евгением Диким, ч.II.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат рассказал, почему враг выбирает ночное время суток для нанесения ударов и ждать ли массированных атак этой зимой.