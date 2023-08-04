"Для ударов зимой у россиян нет достаточного числа дальнобойных ракет, ставку сделают на другое", — интервью с Юрием Игнатом

Зимой 2022/23 ПВО Украины сбила 750 вражеских ракет, поэтому запасы рф изрядно исчерпаны, говорит спикер Воздушных сил ВСУ

Ракетный террор, который устроила россия в войне против Украины, с каждым днем уносит все больше жизней. Враг сосредотачивает удары по крупным городам страны, уничтожая целые жилые дома. Кроме того, не прекращаются ночные атаки дронами-камикадзе, а сигналы воздушной тревоги раздаются все чаще.

Как оккупанты "охотятся" на наши ЗРК Patriot? Атаки ночью продолжаются только потому, что россияне такие "конченые", или все-таки в этом есть практический смысл? Если полетит ядерный боезаряд , мы об этом узнаем? На эти и другие вопросы в интервью "Телеграфу" ответил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

— Юрий, сейчас враг сосредоточил ракетные удары не по Киеву, как было раньше, а по другим крупным городам Украины : Кривой Рог, Днепр, Одесса, Львов. Почему это происходит? Небо над этими городами защищено не так надежно, как над столицей, и россияне нашли уязвимости?

— Это очень провокационный вопрос. Такую тему разгоняют сами м*скали. Простой российский нарратив: Киев они защитили, себя прикрыли, используют Patriot, IRIS-T, а вы — жители Львова, Днепра, Харькова — погибайте. И этот российский нарратив появляется в разных пабликах и чатах, чтобы посеять негодование и протестные настроения в украинском обществе.

— Тогда что происходит на самом деле?

— А на самом деле систем ПВО не слишком много. Военное руководство государства распределяет средства ПВО так, чтобы они наиболее эффективно и рационально работали в единой системе противовоздушной обороны. С теми средствами, которые у нас есть, лучше не сделаешь.

Защищенная столица почему? Потому что нельзя взять передовые системы ПВО и перекрыть ими весь "ноль". Во-первых, их просто уничтожат, а во-вторых, у нас их очень мало. Линия фронта составляет 2,5 тысячи километров, если брать Беларусь, Приднестровье границу с рф, линию боевого столкновения и морское побережье. Перекрыть все это невозможно. У нас самые дальнобойные ЗРК – сейчас это Patriot, и то в составе двух дивизионов всего-навсего. Поэтому защищают те направления, где больше всего бьют. Вспомните, сколько били по столице и сколько она приняла на себя ударов дронов и ракет. Первые шесть "Кинжалов" улетели именно на столицу. Поэтому столица будет защищена безусловно, потому что она всегда будет целью номер один для врага, ведь в Киеве находятся много государственных, инфраструктурных, оборонных и военных объектов.

Прифронтовая зона также защищена системами, которые нам дают партнеры, начиная от Gepard (немецкая зенитная самоходная установка — Ред. ), но дальность его невелика потому, что их нужно много. Далее – французский Crotale (ЗРК малого радиуса действия. – Ред. ), NASAMS (норвежский ЗРК. – Ред. ), IRIS-T также есть не только в Киеве. Все, что есть — расставлено.

— А как насчет южного направления, которое сейчас особенно страдает от ударов врага?

— Там враг бьет другим типом вооружения — "Ониксами" (сверхзвуковая противокорабельная ракета, — Ред. ), а чем их сбивать? Эта ракета летит на расстоянии 10-15 метров над землей и на нее возможно воздействовать разве что средствами РЭБ, но сбить такую ракету очень тяжело. Плюс ракеты Х-22.

— Враг наносит ракетные удары по жилым домам в разных городах Украины. Это умышленный расчет, чтобы повлечь за собой как можно большее количество жертв среди гражданских, или он банально не попадает?

— Здесь сложно ответить — хотят они именно в дом попасть, или в какой-то другой объект. К примеру, у ракеты Х-22 допустимая погрешность 600 метров. В Днепре вроде бы по ТЭЦ они хотели попасть, а снесли пол дома. Точные или не точые удары… Нельзя исключать и человеческую ошибку, ведь каждая ракета программируется перед применением: ей прокладывают маршрут, как она должна полететь, как обойти наши средства ПВО.

О ракетах "Калибр" и Х-101 можно сказать, что они высокоточны. Радиус их попадания — около 20 метров, но бывает разное: возможно, неправильно спланирован маршрут ракет, а возможно, и намеренно это делается.

— Сложная и опасная тема, но все же: разрушения, нанесенные использованием наших ракет ПВО. Такое случается?

— Если крылатую ракету подбивает зенитная ракета (т.е. работает ПВО. — Ред. ) соответственно, крылатая ракета может быть уничтожена в воздухе и разорваться. А может и не разорваться, а сменить траекторию полета и попасть в дом или вообще не туда, куда она направлена. Но от этого не уйдешь, так происходит и с ракетами, и с дронами. А м*скали очень серьезно используют эту тему, мол мы же били по военному объекту, а через вашу зенитную ракету попали в дом. Хотели "по-честному" уничтожить здание СБУ в центре города, а из-за вас — попадание в дом. Но в любом случае ПВО будет работать. Если есть воздушная цель ее нужно уничтожить, ведь россия хочет уничтожить не просто здание СБУ или какой-то завод, а хочет уничтожить всю Украину, поэтому мы должны защищаться без вариантов.

— Ракетные атаки в ночное время суток. Это психологическая вещь или в этом практический смысл?

— Конечно, есть смысл. Враг ищет слабые места нашей ПВО. Как происходит уничтожение ракеты: если это возможно, то по цели работает большое ПВО, то есть ЗРК. Если радиус действия ПВО не позволяет дотянуться, работает истребительная авиация, но она не слишком эффективно работает из-за технической устаревшей составляющей. Не созданы советские истребители 70-х годов разработки сбивать крылатые ракеты и дроны Shahed. В то время таких целей и в помине не было. Эффективность конечно же существует, но процент ущерба невелик. Поэтому работают мобильные огневые группы, которые также обеспечивают процент ущерба от 10 до 30%. Но таким группам нужен свет. Они должны зрительно видеть цель. Да, они получают информацию от пунктов управления относительно передвижения целей. Есть визуальные посты наблюдения и даже акустические системы, по звуку помогающие определять движение воздушных целей. Но визуальная фиксация цели так или иначе необходима для ее уничтожения. Даже бойцу который из ПЗРК может уничтожить крылатую ракету, ему нужно захватить цель. Днем это секунды времени и очень тяжело, а ночью тем более. Поэтому ночь для дронов именно то, что нужно.

— Как враг обнаруживает места дислокации нашей ПВО?

— Вместе с дронами Shahed или ракетами в воздух поднимают воздушные пункты управления Ил-22, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и фиксируют, где у нас работает ПВО, как работает авиация. Таким образом, складывается картинка для планирования повторных или последующих ударов.

— Если будет угроза ядерного удара, будет ли какое-нибудь особое оповещение? Вообще возможно понять, что летит ракета с ядерным зарядом?

— Мы на мониторах видим воздушную цель, и у нее есть свои параметры полета: высота, курс, скорость. Отслеживается еще район, откуда она вылетела и можно составить картинку, что за самолет и какое вооружение у него есть. Если враг выпускает ракету, вы не можете знать, какой у нее боезаряд. Потому все воздушные цели нужно уничтожать.

— Судя по сообщениям СМИ, враг существенно наращивает производство дронов-камикадзе "Ланцет". Насколько это серьезная проблема в будущем для ПВО?

— "Ланцеты" враг применял всегда, с самого начала вторжения. Да, мы их немало уничтожаем, но они работают. Так же, как Shahed, которые донимают нас, поэтому враг их и использует. Крылатых ракет они не смогут производить много, это очевидно, потому что использовали большое количество этого вооружения осенью и зимой. Сейчас 100 ракет они производят в месяц и примерно столько же в месяц и выпускают. Поэтому, пожалуй, будет больше делаться ставка на производство БПЛА.

— Сейчас много идет разговоров вокруг предоставления Украине дальнобойных ракет ATACAMS. Пока не дают, но если все же они у нас появятся, для рф это будет критически?

— Критически. ATACMS они не смогут сбивать, потому что это баллистическая ракета. Баллистику может сбивать Patriot, и мы уже видели это. Конечно, они будут говорить, что смогут их сбивать, но у меня очень большие сомнения. Эти ракеты позволят накрывать тыловые пункты управления, логистику врага, командные пункты, бункеры, склады с боеприпасами и горючим, скопление техники и, конечно же, мосты и переправы.

— Некоторые немецкие политики призывают предоставить Украине дальнобойные ракеты TAURUS. А что это за оружие?

— Это чисто немецкий продукт, у которого заявленные характеристики лучше, чем Storm Shadow (британские дальнобойные ракеты. — Ред. ). Это увеличенная дальность (около 500 км) и высота, на которой ракета может атаковать цель. Уничтожить ее очень тяжело. Такого вооружения у нас никогда не было. Если TAURUS и ATACMS появятся в Украине, это будет еще одним шагом к нашей победе.

Ну а завершить работу смогут истребители F-16, это многое изменило бы в ситуации на линии фронта. Ведь ракеты, применяемые нашими пилотами, те же HARM (американские противорадиолокационные ракеты. — Ред .), крылатые ракеты, значительно эффективнее и точнее работали бы с американских самолетов. Советская техника фактически выполняет роль доставки ракет в район пуска, а с технологическими самолетами можно повлиять на процесс полета этой ракеты.

— Тогда поговорим о F-16. Если наши пилоты только в конце лета поедут на учебу, а самолеты появятся в конце года или в начале следующего, когда реально F-16 смогут начать использоваться для выполнения боевых задач на фронте?

– Это вам никто сейчас не скажет. Начнём с того, что наши пилоты не едут учиться с нуля. Они едут переучиться. Есть группы пилотов, которые будут учиться несколько лет в разных странах – это молодые летчики. А есть группы, которые будут первыми осваивать F-16. Насколько быстро они смогут перестроить свою философию от советской до западной техники — трудно сказать. Направляют прежде молодых пилотов, которые хорошо эрудированы, знают английский и даже проводили самостоятельную подготовку на базе. Но нужно, чтобы хотя бы выехали на учебу.

— Аэродромы базирования F-16 в Украине будут первоочередной целью для врага?

— Аэродромы и сейчас такая цель для м*скалей. Аэродром в Староконстантинове был обстрелян три раза за три месяца, потому что там Су-24 постоянно базируются. Но ведь у нас авиация не стоит на одном месте, как в мирное время. Десятки аэродромов были обстреляны, и мы научились в условиях войны эффективно применять авиацию на разных площадках и оперативных аэродромах.

Потому как работают пилоты на МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24 и других, так же будут работать и на F-16. У украинцев большой опыт, как это делать в военное время под постоянными обстрелами.

— Очевидно, что зимой удары врага по нашей энергетической системе будут возобновлены. И все же за весну и лето мы получали от западных партнеров новые образцы систем ПВО. Учитывая это, будут новые удары такими же разрушительными, как прошлой зимой, или все же будет легче?

— У них нет того стратегического запаса ракет, который выбросили зимой. Мы только сбили 750 ракет и 750 дронов. А ведь еще и не сбиты были. Поэтому более тысячи они использовали.

Конечно, они не оставят намерений вывести из строя наш топливно-энергетический сектор, чтобы обесточить страну в холодное время. Но нет у них такого количества дальнобойных, высокоточных ракет, чтобы наносить удары по всей территории Украины. Поэтому, пожалуй, больше ставки они будут делать на дроны-камикадзе, которые также довольно опасны: если несколько дронов попадают в подстанцию, в какое-то чувствительное место, то происходит пожар и это опасно. А мы будем усиливать ПВО, только нужно иметь чем.