Атака "шахедами" на Киев: новые подробности и фото последствий падения обломков

К счастью, никто не пострадал

Во время ночной атаки "шахедами" по Украине российские оккупанты ударили дронами-камикадзе также и по Киеву. В результате падения обломков БПЛА, сбитых силами и средствами ПВО, в Соломенском районе столицы зафиксированы повреждения.

Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

По информации спасателей, в результате происшествия был поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. Отмечается, что пожара из-за падения обломков не возникло. К счастью, никто не пострадал.

К проведению работ на месте были привлечены три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 16 сотрудников ГСЧС.

В пресс-службе также опубликовали фотографии с места происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во вторник, 1 августа, российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате были разрушены два этажа одного из общежитий на территории города. В нем начался пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в целом во время атаки было зафиксировано три прилета.