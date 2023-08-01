Оккупанты нанесли удары по Харькову: разрушено общежитие

О пострадавших не сообщалось

В ночь на вторник, 1 августа, российские оккупанты нанесли удар по Харькову с применением ударных беспилотников из-за чего пострадало общежитие

Как сообщил городской глава Игорь Терехов в своем Telegram-канале, было зафиксировано три прилета, все они пришлись на густонаселённые районы.

"Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется", — отметил Терехов.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что обращений от пострадавших к врачам не поступало.

По данным местных каналов, в городе перед обстрелом были замечены перебои с электричеством и водоснабжением, однако также сообщалось, что отключения произошли превентивно, чтобы предотвратить возможные повреждения энергосистемы.

Примечательно, что после ударов по Харькову тревога была объявлена на востоке Украины из-за угрозы применения баллистического оружия

Как сообщалось ранее, в последние дни россияне активно обстреливают мирные украинские города. Так 28 июля оккупанты применили баллистическое оружие против Днепра, однако там ракета попала в многоэтажку, которая еще не была введена в эксплуатацию из-за чего обошлось без погибших.

А вот 31 июля удар был нанесен по Кривом Роге, из-за чего был разрушен жилой дом. Из-за этого погибли по меньшей мере шесть человек, а еще 75 получили ранения.