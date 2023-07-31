Ребенку было 10: россияне убили маму и ее дочку в Кривом Роге (фото)

Женщина с ребенком проживали на восьмом этаже дома, который атаковали захватчики

Утренний ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге унес жизни пятерых человек, среди которых были мама и дочка — Наталья и Дарья. Девочке было всего 10 лет.

Об этом рассказала родственница погибших. Соответствующее видео было опубликовано в одном из популярных Telegram-каналов.

Так, по ее словам, женщина вместе с дочерью проживали на восьмом этаже того самого многоквартирного дома, по которому сегодня ударили российские оккупанты.

Фотографию погибшей женщины и ее ребенка опубликовали в Telegram-канале "Свої. Кривий Ріг".

Ранее о том, что под завалами было обнаружено тело 10-летнего ребенка сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Уже 4 погибших в Кривом Роге… Среди них 10-летний ребенок… Под завалами могут находиться люди. Также чрезвычайники уже спасли четырех человек. Из них – один ребенок", — писал он в 12:41.

В 16:36 Лысак написал следующее:

"Уже известно о 64 пострадавших. Из них – двое мальчиков и три девушки. От 4 до 17 лет. Большинство раненых будут лечиться дома. И более 20 остаются в больницах".

Отметим, что в понедельник утром, 31 июля, российские захватчики ударили ракетами по Кривому Рогу. Одна из них попала по четырехэтажному зданию учебного заведения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому дому во Львове. В результате погибли шесть человек. Среди них также были мама с дочкой.