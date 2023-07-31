Дитині було 10: росіяни вбили маму та її доньку у Кривому Розі (фото)

Жінка з дитиною проживали на восьмому поверсі будинку, який атакували загарбники

Ранковий ракетний удар по житловому будинку у Кривому Розі забрав життя п'ятьох людей, серед яких були мама та донька — Наталя та Дарина. Дівчинці було лише 10 років.

Про це розповіла родичка загиблих. Відповідне відео було опубліковано в одному з популярних Telegram-каналів.

Так, за її словами, жінка разом із дочкою проживали на восьмому поверсі того самого багатоквартирного будинку, по якому сьогодні вдарили російські окупанти.

Фотографію загиблої жінки та її дитини опублікували у Telegram-каналі "Свої. Кривий Ріг".

Раніше про те, що під завалами було виявлено тіло 10-річної дитини, повідомляв голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вже 4 загиблих у Кривому Розі… Серед них 10-річна дитина… Під завалами можуть бути люди. Також надзвичайники вже врятували чотирьох людей. З них — одна дитина", — писав він о 12:41.

О 16:36 Лисак написав наступне:

"Вже відомо про 64 постраждалих. З них – двоє хлопчиків та три дівчини. Від 4 до 17 років. Більшість поранених лікуватимуться вдома. І понад 20 залишаються у лікарнях".

Зазначимо, що у понеділок вранці, 31 липня, російські загарбники вдарили ракетами Кривого Рогу. Одна з них влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 липня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому будинку у Львові. В результаті загинули шестеро людей. Серед них також були мама із донькою.