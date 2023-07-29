Ракетний удар по Дніпру: як зараз виглядає постраждалий житловий комплекс зсередини

На щастя, обійшлося без жертв

Увечері 28 липня росія завдала ракетного удару по Дніпру, зокрема ракета прилетіла до багатоповерхівки. У мережі з’явилися фото та відео, як після атаки будинок виглядає зсередини.

Кадри опублікував "Інформатор".

Вибухи прогриміли о 20:34, під удар потрапила також адмінбудівля, де спалахнула пожежа. Пошкоджено ще чотири житлові будинки поряд: одна висотка, решта – двоповерхові. Зачепило також три адміністративні споруди та сім автомобілів.

Найголовніше — на щастя, обійшлося без жертв. Ця частина будинку ще не заселена. При цьому під час атаки постраждало дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Як уточнили в Генштабі ЗСУ, росіяни вдарили по Дніпру двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Близько третьої години ночі пошуково-рятувальні роботи було завершено. Територію почали упорядковувати працівники комунальних служб.

Як повідомляв "Телеграф", мер Дніпра Борис Філатов розповів, що росіяни втретє вистрілили "Іскандерами" у порожню будівлю СБУ та у житловий будинок поряд. На щастя, в ньому не було мешканців, бо це "друга черга" під продаж.