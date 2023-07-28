Це диво: Філатов відкрив нюанс з прильотом по будинку в Дніпрі

Насправді жертв могло бути набагато більше

Удар по житловому будинку в Дніпрі, який стався ввечері в п’ятницю, 28 липня, багатьох вразив цинізмом, проте все обійшлося "малою кров’ю", — завдяки тому, що багатоповерхівка була не повністю заселена.

Про це розповів мер Дніпра Борис Філатов.

"Це, дійсно, диво. Високоточні п@дараси втретє вистрілили "Іскандерами" в порожню будівлю СБУ, а заразом у житловий будинок поруч. У якому, на щастя, не було мешканців, бо це була "друга черга" під продаж. Розвалили всі навколо повністю :(( Загиблих немає, спаси Господи", — підкреслив Філатов.

Він додав, що на місці подій всю ніч розбиратимуть завали, прибиратимуть територію та рахуватимуть збитки.

Нагадаємо, що ввечері 28 липня вибухи пролунали в Дніпрі та в Запоріжжі, після чого було оголошено повітряну тривогу. З’ясувалося, що у Дніпрі російські військові вдарили по порожній будівлі СБУ та по багатоповерховому житловому будинку поряд з ним, внаслідок чого постраждали верхні поверхи. За останніми даними, постраждали шестеро людей, серед яких дівчинка 2006 року народження. Госпіталізували у стані середньої тяжкості лише одного постраждалого.

Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський вже різко відреагував на інцидент, пообіцявши, що "сволота відповість".