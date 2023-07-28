Это чудо: Филатов открыл нюанс с прилетом по дому в Днепре

На самом деле жертв могло быть намного больше

Удар по жилому дому в Днепре, который произошел вечером в пятницу, 28 июля, многих поразил цинизмом, однако все обошлось "малой кровью", — благодаря тому что многоэтажка была не полностью заселена.

Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

"Это, действительно, чудо. Высокоточные п@дарасы в ТРЕТИЙ раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, на счастье, не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу. Развалили все вокруг полностью:(( Погибших нет, спаси Господи", — подчеркнул Филатов.

Он добавил, что на месте событий всю ночь будут разбирать завалы, убирать территорию и считать убытки.

Напомним, что вечером 28 июля взрывы прозвучали в Днепре и в Запорожье, после чего была объявлена воздушная тревога. Выяснилось, что в Днепре российские военные ударили по пустому зданию СБУ и по многоэтажному жилому дому рядом с ним, в результате чего пострадали верхние этажи. По последним данным, пострадало шесть человек, среди которых девочка 2006 года рождения. Госпитализировали в состоянии средней тяжести только одного пострадавшего.

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский уже резко отреагировал на инцидент, пообещав, что "сволочь ответит".