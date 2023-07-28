Мощные взрывы прогремели в Днепре и Запорожье, в Украине воздушная тревога: все подробности

Тревогу включили уже после взрывов

В Днепре слышали два мощных взрыва, после которых объявили воздушную тревогу. Сообщается о задымлении в городе.

Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, тревога в восточных и южных областях была объявлена из-за рисков ракетного обстрела с использованием баллистического оружия.

Вместе с тем, мониторинговые ресурсы информируют, что по предварительной информации обстрел был совершен с использованием наземной установки "Искандер".

Косвенно информацию о прилете подтвердил и городской глава Днепра Борис Филатов.

Вместе с тем, информация о взрывах также появилась и в Запорожских telegram-каналах. Причиной взрыва тоже называется прилет ракеты с оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Стоит отметить, что после этого тревогу включили и на всей остальной территории Украины, поскольку появились сообщения о взлете самолетов МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал".

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 июля россияне совершили массированный обстрел Одесской области из-за чего погиб мужчина 1979 года рождения.