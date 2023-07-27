Атака на Украину: враг бил ракетами, "шахедами" и не только, есть разрушения и жертвы (фото)

По предварительным данным погибло двое людей, также есть пострадавшие

Вечером 26 июля россия устроила очередную масштабную ракетную атаку на Украину. Однако ночь на 27 июля также была неспокойной — оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в нескольких регионах работала ПВО. Также враг бил из артиллерии и применил авиабомбу.

Как сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, в Одесской области есть погибший.

Она рассказала, что сначала оккупанты направили "шахеды" в центральные регионы Украины, минуя Юг через временно оккупированные территории. Дроны двигались в недоступной для ОК "Юг" зоне поражения.

"После волны "Шахедов", в начале грозы враг коварно применил "Калибры" с Черного моря, ударив по портовой инфраструктуре Одесщины. Разрушено одно административное здание в одном из портов, погиб охранник", – рассказала подробности Гуменюк, добавив, что также повреждены производственные мощности одного из терминалов порта.

По ее словам, враг воспользовался погодными условиями и запустил ракеты во время грома, грозы и ветра, что усложняет их обнаружение.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате прилета погиб охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 27 июля оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления ударными БпЛА и крылатыми ракетами. Всего было зафиксировано два пуска ракет "Калибр" с подлодки в Акватории Черного моря и 8 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136/131" по направлению Приморско-Ахтарск.

"Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, к сожалению, поразить не удалось, есть повреждения и пострадавшие", — сказано в сообщении.

В то же время, все 8 "шахедов" были уничтожены ПВО в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, за ночь враг семь раз обстрелял из артиллерии территорию Никопольщины.

"В результате обстрелов повреждено 6 объектов. Среди них – предприятие, компания связи, почта, административное здание, учебное заведение и храм. Также были повреждены 2 двухэтажных жилых дома, 2 линии электропередачи и хозяйственное сооружение", — рассказал он.

К счастью, жертв или раненых нет.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью российская армия нанесла удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Она взорвалась рядом с 5-этажным жилым домом, он поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом.

"К сожалению, погибла женщина 74 лет. Пострадали женщины 35-ти, 81-го и 71-го лет и 74-летний мужчина, состояние среднее", — рассказал он.

Синегубов добавил, что также россияне ударили ракетой С-300 по нежилому зданию в пгт Большой Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 26 июля во время массированной ракетной атаки на Украину силы ПВО сбили 36 ракет разных типов. Враг запустил их при помощи восьми бомбардировщиков Ту-95МС.