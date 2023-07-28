Официально: в Днепре был прилет по многоэтажке, есть пострадавшие

Все профильные службы уже на месте

Российские оккупанты вечером пятницы, 28 июля, нанесли удар по Днепру из-за чего есть пострадавшие.

Как проинформировал министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале, российская ракета упала на жилую многоэтажку.

По его словам, по состоянию на 21:30 трое мирных жителей обратились за медицинской помощью.

"На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь", — написал он.

Тем временем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что помимо многоэтажки был нанесен удар и по административному зданию, из-за чего возник пожар на площади в 100 квадратных метров.

На месте работают все профильные службы, информация о пострадавших уточняется.

В свою очередь городской глава Борис Филатов, который прибыл на место происшествия, сообщил, что городское руководство уже работает на месте прилета и призвал доверять лишь официальной информации.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 июля россияне совершили массированный обстрел Одесской области из-за чего погиб мужчина 1979 года рождения.