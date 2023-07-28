"Эта сволочь ответит": Зеленский жестко отреагировал на удар по ЖК и зданию СБУ в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру вечером 28 июля. Он пообещал, что оккупанты непременно понесут наказание за очередное преступление против мирного населения.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, опубликовав кадры последствия попадания ракеты в ЖК и здание СБУ.

Зеленский отметил, что в срочном порядке провел разговоры с руководителем ОВА Днепра Сергеем Лысаком, а также с представителями СБУ, МВД и ГСЧС. На месте падения российских ракет работают экстренные службы, чтобы оперативно оказывать помощь людям. Ситуация в городе на особом контроле Офиса президента и лично президента Зеленского. Глава государства пообещал, что россияне поплатятся за очередной удар по мирному городу.

"Сделаем все, чтобы привлечь россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", — подытожил президен.

На видео, которое опубликовал Зеленский, видны повреждения жилого комплекса, а также здания СБУ. Повылетали окна, на проезжей части валяются ветки деревьев, осколки, камни и кирпичи — останки зданий. Также на месте "прилета" возник пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Донецке ракета попала в здание "МВД", а момент "прилета" попал на камеру видеорегистратора в проезжающем рядом автомобиле.