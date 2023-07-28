Удар ракеты по Таганрогу: в сети появилось видео прилета

На ролике четко видно момент взрыва

Российские каналы опубликовали, как утверждается, видео момента прилета по кафе в Таганроге Ростовской области 28 июля, где под завалами оказались люди.

Короткий ролик опубликовало известное российское издание "Известия".

Видно, что запись сделана на видеорегистратор проезжающей мимо машины, — удалось четко заснять видео момента прилета.

Заметим, что в Следкоме рф заявили, что удар был нанесен якобы ракетой ВСУ, имеющей высокие поражающие свойства, в результате чего пострадало 13 людей, были повреждены административные здания и жилые дома. В Минобороны россии заявляют, что это якобы была ракета С-200, переоборудованная для ударов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов тем временем утверждает, что причиной взрыва являются "абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО".

В Ростове после инцидента объявили план "Воздушная тревога", правоохранителям было поручено осматривать воздушное пространство над городом.

Как сообщал "Телеграф", день 28 июля выдался громким не только в россии, но и в пока еще оккупированном Донецке, — там был взрыв прямо в здании "МВД" группировки "днр", и видео этого прилета тоже уже появилось в сети.