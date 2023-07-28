У путина угрожают Украине из-за взрывов в Таганроге, а в Ростовской области паника

Россиян испугали неизвестные "хлопки"

Россияне изрядно испугались мощной "бавовны" в Таганроге и Ростовской области. И пока их военные выглядывают новые ракеты, чиновники принялись угрожать Украине.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Так, по словам пресс-секретаря МИД рф марии захаровой, после атаки на российские города, в которых, напомним, россия бездоказательно обвинила Украину, страна-агрессор "оставляет право на жесткие меры в ответ".

Об атаке уже доложили путину. Его пресс-секретарь заявил, что "дополнительные силы МЧС высылаться не будут". И добавил, что по его мнению, данный "инцидент будет умалчиваться в западной прессе".

При этом, по данным популярного российского Telegram-канала "Baza", в Ростове "тревожно" — введен план "Воздушная тревога".

"Всем полицейским и другим силовикам приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом. Итоги наблюдения нужно заносить в журнал", — говорится в сообщении.

Напомним, что, что практически одновременно с "бавовной" в Таганроге россияне из разных городов начали писать о "работе ПВО". В настоящий момент, согласно официальным данным, в результате взрівов ранения получили 14 человек — 7 из них доставляются в медучреждения, остальным госпитализация не понадобилась.

При этом громко было и на временно оккупированных территориях Украины. Так, например, в Донецке прилетело прямо по зданию местно "МВД".

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