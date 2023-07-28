Видео удара по "МВД днр" в Донецке появилось в сети

Момент удара по зданию "мвд днр" вечером 28 июля попал на камеру видеорегистратора в авто. Ракета упала и разорвалась в нескольких метрах от очевидцев.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Донецк". Информации о жертвах по-прежнему нет.

На кадрах видно, как автомобиль ехал по центру временно оккупированного Донецка. В тот момент, когда он проезжал мимо здания так называемого "министерства внутренних дел днр", в него как раз попала ракета. Однако девушку за рулем и ее пассажирку это не смутило. Они, не сбавляя скорости, объехали место взрыва и продолжили путь. Обломки здания, земля и куски асфальта разлетелись на несколько улиц.

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