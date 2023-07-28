В Донецке под вечер громко: сообщают о разрушенном здании "МВД" террористов (фото, видео)

Информации о пострадавших на данный момент нет

В пятницу, 28 июля, во временно оккупированном Донецке прозвучали взрывы. Над центром города были видны клубы черного дыма, вероятно "прилетело" в здание местного "министерства внутренних дел".

Фото и видео последствий публикуют в Telegram-канале "Типичный Донецк". Однако местные власти пока никак не комментируют произошедшее и не ясно, это был подрыв или попадание снаряда.

На кадрах с места видно, что в здании "мвд днр" повылетали стекла и оконные рамы на первых этажах. На земле валяются обломки и части кирпичей, раскидана земля. Информации о пострадавших или жертвах на данный момент нет.

Местные власти террористической республики никак не прокомментировали произошедшее на данный момент. Также в сети публикуют фото, как над оккупированным городом поднимались клубы черного неба.

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