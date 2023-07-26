Мог быть мощный взрыв: в россии загорелись вагоны с серой, уже пишут о диверсии (фото)

Загорелось четыре вагона, а площадь возгорания составила около 100 квадратов

В российском городе Сасово Рязанской области произошло ЧП на вокзале — там загорелись вагоны, в которых находится сера.

Как пишут российские СМИ, территорию в срочном порядке оцепили силовики.

По предварительной версии полиции, вагоны могли поджечь.

Источник отмечает, что здесь загорелось четыре вагона, а площадь возгорания составила около 100 квадратов.

"На месте работают экстренные службы. Сотрудники железнодорожных предприятий и жители пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала, эвакуированы", — уточняют местные СМИ.

По данным другого источника, грузовой состав прибыл на станцию уже с дымящимися вагонами. Администрация города сообщает, что очаг возгорания ликвидирован.

"Предварительно, один человек пострадал", — добавил источник.

Предварительно, в результате инцидент пострадал сотрудник РЖД. У него диагностировали отравление парами серы, его госпитализировали.

Для ликвидации последствий возгорания был привлечен пожарный поезд. На движение других маршрутов ситуация не повлияла.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в россии загорелся пороховой завод.