Мог быть мощный взрыв: в россии загорелись вагоны с серой, уже пишут о диверсии (фото)
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Загорелось четыре вагона, а площадь возгорания составила около 100 квадратов
В российском городе Сасово Рязанской области произошло ЧП на вокзале — там загорелись вагоны, в которых находится сера.
Как пишут российские СМИ, территорию в срочном порядке оцепили силовики.
По предварительной версии полиции, вагоны могли поджечь.
Источник отмечает, что здесь загорелось четыре вагона, а площадь возгорания составила около 100 квадратов.
"На месте работают экстренные службы. Сотрудники железнодорожных предприятий и жители пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала, эвакуированы", — уточняют местные СМИ.
По данным другого источника, грузовой состав прибыл на станцию уже с дымящимися вагонами. Администрация города сообщает, что очаг возгорания ликвидирован.
"Предварительно, один человек пострадал", — добавил источник.
Предварительно, в результате инцидент пострадал сотрудник РЖД. У него диагностировали отравление парами серы, его госпитализировали.
Для ликвидации последствий возгорания был привлечен пожарный поезд. На движение других маршрутов ситуация не повлияла.
Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в россии загорелся пороховой завод.