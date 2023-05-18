Пришлось останавливать поезда: в россии новые диверсии на железной дороге (видео)

В ночь на 18 мая в россии зафиксированы новые попытки диверсий

В россии продолжаются массовые случаи диверсий на железных дорогах. В ночь на 18 мая неизвестные подожгли релейные шкафы в Казани, еще один случай произошел в Брянской области.

Как пишут росСМИ, на железной дороге в Казани подожгли сразу четыре релейных шкафа.

В результате инцидента были задержаны пять грузовых составов.

"Горящее оборудование обнаружили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. Сотрудники станции вызвали полицейских, которые приехали на место вместе с двумя служебными собаками, однако след злоумышленников они взять не смогли. На месте поджога были найдены зажигалка и шариковая ручка", — говорится в сообщении.

Полицейские отмечают сложности в поисках причастных, ведь на данном участке дороги отсутствовало видеонаблюдение.

Второй ночной эпизод произошел на 20-м километре перегона Свень – Полужье в Брянской области. Здесь неизвестный поджег один релейный шкаф, который оперативно удалось затушить местным жителям. По данным источника, особых повреждений здесь нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сегодня неизвестные подорвали железную дорогу в Крыму.