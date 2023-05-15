Работают за копейки по заказу из соцсетей: в россии массово задерживают юных диверсантов
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В россии массово задерживают диверсантов, которые активизировались на ж/д путях
В россии проходят массовые задержания 17-18-летних диверсантов, которые совершали попытки поджога релейных шкафов на ж/д путях в разных уголках рф.
Как пишут российские СМИ, в Санк-Петербурге 18-летний студент дважды пытался совершить поджог релейных шкафов за гонорар в 15 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
По данным источника, студент ночью пришел к перегону станций СПб – Финляндский – Ланская с ломом, газетами, а также двумя литрами легковоспламеняющейся жидкости. Там он попытался вскрыть шкафы и поджечь их. В первую ночь у него ничего не вышло, а во время второй попытки его уже ждали силовики.
На допросе задержанный якобы признался, что выполнял задание по указанию неизвестного в соцсетях. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Похожая ситуация произошла в Новосибирске, где задержали троих 17-летних товарищей. По данным источника, они вскрыли и подожгли релейные шкафы на перегоне станций Сеятель – Бердск в Советском районе, после чего скрылись.
Задержать подозреваемых удалось спустя месяц. Один из них рассказал, что им предложили "подработку" в соцсетях за 10 тысяч рублей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии произошел необычный поджог военкомата.