Женщину задержал полицейский, охранявший здание военкомата

В россии в очередной раз случился "огненный" инцидент в одном из военкоматов. Однако произошел он совершенно не случайно. Его устроила местная жительница, забросив в здание "коктейли Молотова".

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале Astra. Отмечается, накануне вечером в городе Усинске республики Коми 61-летняя горничная бросила два "коктейля Молотова" во входную дверь здания военкомата на улице Промышленной, 24.

На тот момент на месте находился дежурный полицейский, который и задержал женщину на месте происшествия. К слову, пожара, к сожалению, не произошло.

По данным Telegram-канала Shot, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Террористический акт". Было установлено, что женщина, пытавшаяся поджечь военкомат, является сотрудницей местной клининговой компании. Около 6 часов вечера она пришла к зданию комиссариата, наполнила бутылки горючим и в каждую вставила по фитилю. Затем один из них она подожгла и кинула во входную дверь.

"Не загорелось. Вторую бутылку зажечь не успела и просто метнула в здание — в этот момент её задержал полицейский, охранявший военкомат. Пожара в итоге не произошло. С горничной-диверсанткой теперь работают силовики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее судимостей у задержанной не было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале на военном аэродроме в российском Ейске случился взрыв, а затем начался пожар. Пропагандисты сразу высказали версию, что аэродром был атакован вражескими беспилотниками.