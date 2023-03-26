Новый масштабный пожар на россии: в Омске загорелся склад с пластиком

Пламя пылало на площади в несколько тысяч квадратных метров

Не успели спасатели страны-агрессорки потушить полностью огонь в Подмосковье, как новый масштабный пожар поднялся в городе Омске, где загорелся склад с пластиком.

О нем сообщили в министерстве рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным ведомства, площадь возгорания составляла несколько тысяч квадратных метров. Для ее обуздания было задействовано 65 человек и 16 единиц техники.

Пожару предоставили повышенный ранг сложности.

Сообщается, что в настоящее время огонь локализован на площади 3,5 тыс. кв. м.

По предварительным данным российского министерства, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре на складе с целлюлозной продукцией в Ростовской области. Столб черного дыма от него был виден в нескольких километрах.