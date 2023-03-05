Огонь охватил площадь в сотни квадратов: в россии произошел очередной масштабный пожар (фото и видео)

Из-за опасности обвала часть конструкции помещения приходится разбирать

В россии продолжают бороться с огненной стихией, разрушающей предприятия в разных регионах. Да, после серьезного возгорания на военном аэродроме в Ейске эстафету приняла Вологда. Именно в этом городе в ночь на 5 марта российские спасатели пытались ликвидировать масштабный пожар. Огонь успел распространиться на территории площадью около 2 тысяч квадратных метров.

Подробности сообщает прессслужба МЧС россии. Следует отметить, что из-за общего масштаба пожара пришлось задействовать более 50 представителей местной пожарной службы. Также на месте насчитали 16 единиц техники.

По предварительным данным, пожар начался в одном из производственных помещений по улице Чернышевского. Огонь заметили, когда он уже добрался до крыши здания.

Несмотря на холодное время года, огонь прекрасно распространяется по зданию.

Разрушения значительны

Судя по фото и видео, огненная стихия действительно разыгралась во славу. Это и неудивительно, ведь предварительно сообщалось, что локализовать пожар удалось на площади 1700 кв.

На месте работают десятки спасателей

Возгорание заметили, когда огонь уже дошел до крыши.

Окончательной ликвидации возгорания до сих пор не произошло, спасателям приходится разбирать отдельные конструкции и проводить их дополнительную проливку во избежание дальнейшего распространения огня. По предварительным данным, пострадавших из-за пожара нет.

Вологда на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал об сразу двух серьезных пожарах, которые произошли в конце февраля в разных регионах России. Несмотря на разный характер возгорания пожарным пришлось приложить усилия, чтобы справиться со стихией.

Также мы писали о недавнем "хлопке" в Красноярске, где после громких взрывов местные жители видели густой столб дыма.