Огонь охватил площадь в сотни квадратов: в россии произошел очередной масштабный пожар (фото и видео)
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Из-за опасности обвала часть конструкции помещения приходится разбирать
В россии продолжают бороться с огненной стихией, разрушающей предприятия в разных регионах. Да, после серьезного возгорания на военном аэродроме в Ейске эстафету приняла Вологда. Именно в этом городе в ночь на 5 марта российские спасатели пытались ликвидировать масштабный пожар. Огонь успел распространиться на территории площадью около 2 тысяч квадратных метров.
Подробности сообщает прессслужба МЧС россии. Следует отметить, что из-за общего масштаба пожара пришлось задействовать более 50 представителей местной пожарной службы. Также на месте насчитали 16 единиц техники.
По предварительным данным, пожар начался в одном из производственных помещений по улице Чернышевского. Огонь заметили, когда он уже добрался до крыши здания.
Судя по фото и видео, огненная стихия действительно разыгралась во славу. Это и неудивительно, ведь предварительно сообщалось, что локализовать пожар удалось на площади 1700 кв.
Окончательной ликвидации возгорания до сих пор не произошло, спасателям приходится разбирать отдельные конструкции и проводить их дополнительную проливку во избежание дальнейшего распространения огня. По предварительным данным, пострадавших из-за пожара нет.
Ранее "Телеграф" рассказывал об сразу двух серьезных пожарах, которые произошли в конце февраля в разных регионах России. Несмотря на разный характер возгорания пожарным пришлось приложить усилия, чтобы справиться со стихией.
Также мы писали о недавнем "хлопке" в Красноярске, где после громких взрывов местные жители видели густой столб дыма.