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Огонь охватил площадь в сотни квадратов: в россии произошел очередной масштабный пожар (фото и видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Масштабы возгорания весьма серьезны Новость обновлена 05 марта 2023, 06:20
Масштабы возгорания весьма серьезны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Из-за опасности обвала часть конструкции помещения приходится разбирать

В россии продолжают бороться с огненной стихией, разрушающей предприятия в разных регионах. Да, после серьезного возгорания на военном аэродроме в Ейске эстафету приняла Вологда. Именно в этом городе в ночь на 5 марта российские спасатели пытались ликвидировать масштабный пожар. Огонь успел распространиться на территории площадью около 2 тысяч квадратных метров.

Подробности сообщает прессслужба МЧС россии. Следует отметить, что из-за общего масштаба пожара пришлось задействовать более 50 представителей местной пожарной службы. Также на месте насчитали 16 единиц техники.

По предварительным данным, пожар начался в одном из производственных помещений по улице Чернышевского. Огонь заметили, когда он уже добрался до крыши здания.

Пожар в Вологде сегодня
Несмотря на холодное время года, огонь прекрасно распространяется по зданию.
Пожар в Вологде сегодня
Разрушения значительны

Судя по фото и видео, огненная стихия действительно разыгралась во славу. Это и неудивительно, ведь предварительно сообщалось, что локализовать пожар удалось на площади 1700 кв.

Пожар в Вологде сегодня
На месте работают десятки спасателей
Пожар в Вологде сегодня
Возгорание заметили, когда огонь уже дошел до крыши.

Окончательной ликвидации возгорания до сих пор не произошло, спасателям приходится разбирать отдельные конструкции и проводить их дополнительную проливку во избежание дальнейшего распространения огня. По предварительным данным, пострадавших из-за пожара нет.

Вологда на карте
Вологда на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал об сразу двух серьезных пожарах, которые произошли в конце февраля в разных регионах России. Несмотря на разный характер возгорания пожарным пришлось приложить усилия, чтобы справиться со стихией.

Также мы писали о недавнем "хлопке" в Красноярске, где после громких взрывов местные жители видели густой столб дыма.

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#Пожар #Россия #Вологда