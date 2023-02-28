В россии на военном аэродроме стратегической авиации произошел взрыв и пожар: что известно (фото, видео)
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Местные власти говорят об учениях
В российском Ейске, где в прошлом году военный самолет упал на жилой дом, в районе аэродрома прозвучал взрыв, вследствие которого над местом происшествия был виден черный дым.
Как сообщают местные телеграм-каналы, около 19:00 жители города слышали два громких звука, после чего сообщили о появлении дыма.
Глава Ейского района Роман Бублик в свою очередь сообщил, что на территории района проводятся военно-тактические учения и призвал соблюдать спокойствие.
Однако, как отмечает Astra, в прокремлевских пропагандистских каналах уже начала появляться информация, что военный аэродром атаковали беспилотниками.
Как сообщалось ранее, в россии 28 февраля произошла серия инцидентов с беспилотниками. В частности один из них упал на нефтебазу в Туапсе (Краснодарский край) из-за чего там произошел пожар.
В Санкт-Петербурге позже закрыли аэропорт, а в воздух подняли истребители. Позже это объяснили "тренировками по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением".
Еще один неизвестный БПЛА нашли неподалеку от газовой компрессорной станции "Газпрома" под Москвой.