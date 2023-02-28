В россии на военном аэродроме стратегической авиации произошел взрыв и пожар: что известно (фото, видео)

Местные власти говорят об учениях

В российском Ейске, где в прошлом году военный самолет упал на жилой дом, в районе аэродрома прозвучал взрыв, вследствие которого над местом происшествия был виден черный дым.

Как сообщают местные телеграм-каналы, около 19:00 жители города слышали два громких звука, после чего сообщили о появлении дыма.

Глава Ейского района Роман Бублик в свою очередь сообщил, что на территории района проводятся военно-тактические учения и призвал соблюдать спокойствие.

Однако, как отмечает Astra, в прокремлевских пропагандистских каналах уже начала появляться информация, что военный аэродром атаковали беспилотниками.

Как сообщалось ранее, в россии 28 февраля произошла серия инцидентов с беспилотниками. В частности один из них упал на нефтебазу в Туапсе (Краснодарский край) из-за чего там произошел пожар.

В Санкт-Петербурге позже закрыли аэропорт, а в воздух подняли истребители. Позже это объяснили "тренировками по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением".

Еще один неизвестный БПЛА нашли неподалеку от газовой компрессорной станции "Газпрома" под Москвой.