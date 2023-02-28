Атаковали беспилотники: в россии произошел крупный пожар на нефтебазе (фото, видео)

Сгорело здание, но до резервуара пламя не добралось

В городе Туапсе Краснодарского края рф на нефтебазе "Роснефти" вспыхнул пожар. Сообщается, что причиной этого могли стать беспилотники.

Согласно данным местной администрации, сообщение о пожаре на нефтебазе на улице Индустриальной поступило в 2:15 ночи 28 февраля (1:15 по Киеву). К трем часам пожар был ликвидирован, якобы разливов нефти нет, а горело хозяйственное здание на площади в несколько сотен квадратных метров.

Однако местные жители и часть СМИ сообщают, что пожару предшествовали взрывы. Причиной называют два беспилотника, которые повредили здание бойлерной. После взрывов остались воронки. По другим данным — дроны взорвались в 100 метрах от нефтехранилища. Местные власти информацию о беспилотниках и взрывах не комментируют.

Пожар в Туапсе на нефтебазе

Столбы дыма после взрывов видели со многих частей города. Их последствия запечатлели на фото. От ближайшей подконтрольной территории Украины до Туапсе — более 400 км.

Столб дыма в небе

Туапсе на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о взрыве на военном аэродроме в Беларуси. Предварительно, поврежден российский разведсамолет. В розыск объявили молодого крымчанина.