Партизан или преступник? После взрыва на аэродроме в Беларуси ищут молодого украинца (фото)

Крымчанин может быть причастен к подрыву российского самолета на белорусском аэродроме

Белорусские силовики объявили в розыск мужчину, который может быть связан со взрывами на аэродроме в Мачулищах 26 февраля. Отметим, что власти Республики пока никак не прокомментировали подрыв самолета.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta. Правоохранители Беларуси выяснили, что ко взрывам может быть причастен украинец.

29-летний Николай Швец родом из Крыма. После атаки двух дронов по самолету А-50, который еще называют "предвестником войны", украинца объявили в розыск. Силовики не указывают причину, но сообщают, что его подозревают в тяжком преступлении, которые было совершено 26 февраля в Мачулищах, где и расположен пострадавший аэродром.

Ориентировку на украинца разослали во все райотделы милиции и даже МЧС. Правоохранители не сообщили, о каком именно "тяжелом преступлении" идет речь и связан ли Николай с атакой партизан на самолет. К слову, представители режима лукашенко до сих пор никак не прокомментировали атаку на российский разведывательный самолет А-50.

Напомним, что взрывы на аэродроме в Мачулищах, откуда регулярно поднимаются самолеты-носители ракет "Кинжал" МиГ-31К, вечером 26 февраля прозвучал взрыв. Позже стало известно, что партизаны запустили два дрона и пострадал российский разведывательный самолет А-50, который называют "предвестником войны". Всего на вооружении россии стоит 9 таких самолетов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что подрыв российского "предвестника смерти" в Беларуси помог Украине. Уничтожение таких самолетов привет к тому, что россия в итоге останется без "дальних глаз".