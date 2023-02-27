Партизан чи злочинець? Після вибуху на аеродромі у Білорусі шукають молодого українця (фото)

Кримчанин може бути причетний до підриву російського літака на білоруському аеродромі

Білоруські силовики оголосили в розшук чоловіка, який може бути пов’язаний із вибухами на аеродромі в Мачулищах 26 лютого. Зазначимо, що влада Республіки поки ніяк не прокоментувала підрив літака.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta. Правоохоронці Білорусі з’ясували, що до вибухів може бути причетний українець.

29-річний Микола Швець родом із Криму. Після атаки двох дронів по літаку А-50, який ще називають "провісником війни", українця оголосили в розшук. Силовики не вказують причину, але повідомляють, що його підозрюють у тяжкому злочині, скоєному 26 лютого в Мачулищах, де й розташований потерпілий аеродром.

Орієнтування на українця розіслали до всіх райвідділів міліції та навіть МНС. Правоохоронці не повідомили, про який саме "важкий злочин" йдеться і чи пов’язаний Микола з атакою партизанів на літак. До речі, представники режиму лукашенка досі не прокоментували атаку на російський розвідувальний літак А-50.

Нагадаємо, що вибухи на аеродромі в Мачулищах, звідки регулярно піднімаються літаки-носії ракет "Кинжал" МіГ-31К, увечері 26 лютого пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що партизани запустили два дрони та постраждав російський розвідувальний літак А-50, який називають "провісником війни". Загалом на озброєнні росії стоїть 9 таких літаків.

Також "Телеграф" розповідав про те, що підрив російського "провісника смерті" у Білорусі допоміг Україні. Знищення таких літаків привіт до того, що росія залишиться без "далеких очей".