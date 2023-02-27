Плани росіян зірвані? Таємничий удар по літаку в Білорусі допоміг Україні

Таких літаків залишилося ще 8

Удар по російському військовому літаку далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на білоруському військовому аеродромі Мачуліщі, який використовує авіація рф, міг призвести до зриву сьогоднішньої атаки по українських містах.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив полковник запасу, провідний військовий експерт Роман Світан.

"Це літак на базі ІЛ-76, на який повішали радар, який бачить на 600 км. Всередині цього літака є командний пункт. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Він може виконувати кілька функцій: контроль повітряного простору, бачить наземні засоби, може управляти літаками, може націлювати, бачить наші літаки, ракети, ППО", — сказав Світан.

За його словами, знищення таких літаків привіт до того, що росія залишиться без "далеких очей". Знищення всього одного літака спричинило зрив планів окупантів зробити сьогодні чергову атаку.

"Пішли тільки "Шахеди", а ракет ми не побачили. Тому що маршрути ракет уточнюються цими літаками. Цей літак легко знищити. Залишилося ще 8 таких літаків", — додав військовий експерт.

Зазначимо, що ввечері 26 лютого на околицях аеродрому "Мачулищі" в Білорусі пролунали вибухи. Як пізніше стало відомо, удар був завданий по літаку далекого радіолокаційного виявлення та управління. Внаслідок двох вибухів було пошкоджено передню та центральну частини літака.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в результаті нічної атаки "Шахедів", яку російські окупанти вчинили по Україні, на Хмельниччині загинули двоє співробітників ДСНС.